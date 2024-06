Magistrada Graça Amorim é nomeada desembargadora pelo estado do Maranhão

O governador Carlos Brandão, do Maranhão, nomeou Maria da Graça Amorim (foto) como nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão. Doutora Graça, como é chamada carinhosamente pelos amigos, é a primeira mulher nomeada por um governador maranhense como desembargadora pelo Quinto Constitucional. Graça Amorim mantém residência em Brasília, onde possui familiares e muitos amigos.

Viúva do desembargador Leomar Amorim, a nova desembargadora é natural de São Luís, onde graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), exercendo o cargo de promotora de justiça há mais de 32 anos, quando ingressou no Ministério Público do estado do Maranhão. Graça é mãe do desembargador federal do TRF1, Gustavo Amorim, que seguiu os mesmos caminhos do pai na magistratura.

Muitos brasilienses estão de passagem marcada para São Luís, onde ocorrerá no próximo dia 21, pontualmente às 11h, a sessão solene de diplomação no Tribunal de Justiça do Maranhão. Na sequência, os filhos da desembargadora recebem convidados para uma celebração à conquista da mãe. O encontro está marcado para o mesmo dia, à noite, nos salões do Blue Tree Towers Hotel, na capital maranhense.

Foto: Arquivo Pessoal