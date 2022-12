Lula deve permanecer em hotel de Brasília até fevereiro antes de mudar-se para o Alvorada

Presidente eleito está hospedado no Brasil 21 Convention Affiliated by Meliá, que teve segurança reforçada

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve permanecer mais tempo que o previsto no hotel em que está hospedado em Brasília, o Brasil 21 Convention Affiliated by Meliá, no Setor Hoteleiro Sul. Lula deve se transferir para o Palácio da Alvorada apenas após a primeira quinzena do mês de fevereiro.

Lula e a primeira-dama Janja só devem mudar-se para o Alvorada após o local passar por algumas adaptações e pequenas reformas para receber o casal presidencial. Enquanto isso, o presidente eleito permanece no hotel em Brasília. Por conta dos recentes protestos ocorridos por lá, a segurança foi reforçada.

Entre as mudanças feitas pela equipe de Lula, está um andar reservado apenas para o presidente e sua comitiva, um elevador exclusivo para o seu uso e a entrada e saída do político feitas apenas através da garagem do hotel e não mais pela parte da frente como era feita até há poucos dias atrás no local.

A posse do dia 1º está bem concorrida. Vários artistas e personalidades de todo o país estão atrás do lugar para se hospedarem na data. Quase todos os hotéis de Brasília estão lotados para a celebração, que promete ser a mais concorrida e prestigiada das últimas décadas com direito a atrações especiais.

Já sobre o presidente Bolsonaro, que termina de forma melancólica o seu mandato, assumindo a presidência de honra de PL, há grandes chances de ficar a uma curta distância do hotel onde o presidente eleito Lula está hospedado. É que a sede do PL em Brasília fica no mesmo complexo do hotel.

Foto: Reprodução