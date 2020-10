Luis Carlos e Gabriela Alcoforado comemoram nova conquista da Pousada Inácia

PUBLICIDADE

O casal de advogados e empresários Luis Carlos e Gabriela Alcoforado está comemorando mais uma conquista. A Pousada Inácia, localizada em Alto Paraíso de Goiás, foi escolhida como uma das melhores do Brasil pela Hotéis de Luxo Brasil – HLB. Gabriela e Luis Carlos transformaram o local em um ponto de referência em hospedagem de alto padrão com uma premiada pela gastronomia, através do restaurante L’Alcofa, comandado pelo chef Marcelo Riella.

Fotos: Arquivo Pessoal