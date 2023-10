Ludmilla no DF, sustentabilidade e planejamento entre os destaques da coluna

Ludmilla (foto) desembarca em Brasília com a Numanice Tour 2023. O projeto que engloba sucessos da cantora, pagode e sunset acontece dia 9 de dezembro, sábado, na Arena BRB Mané Garrincha. A turnê está arrastando multidões.

SUSTENTABILIDADE…

De 7 a 9 de novembro, Brasília receberá a maior feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIM. Exposições e palestras vão mostrar a importância do modelo da Zona Franca

de Manaus para o desenvolvimento econômico do país.

…EM DESTAQUE

À frente da vinda da FESPIM para o DF estão Bosco Saraiva, da Zona Franca de Manaus, e Orsine Oliveira Junior, produtor do evento. Juntos, eles querem mostrar que o maior legado que a Zona Franca deixa para o mundo é a preservação da floresta.

PLANEJAMENTO…

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), em parceria com a Cidade Urbitá, realiza no dia 23, às 8h30, no auditório da entidade, seminário sobre planejamento urbano com o urbanista francês Alain Bertaud.

…URBANO

O urbanista é considerado um dos maiores nomes do segmento no mundo. Aberto ao público e com entrada gratuita, o debate visa contribuir principalmente para a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) do Distrito Federal.

Foto: Reprodução