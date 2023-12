Livro infantil, agradecimentos e virada do iate entre os destaques da coluna

GRATIDÃO

A coluna agradece ao empresário, fazendeiro, colecionador de arte e diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, e a artista plástica Rosália Peixoto, pela generosa quantia em dinheiro doada para a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília.

PANETONE

O Jornal de Brasília e o JBr do Bem agradecem o Sobradinho Shopping e a empresária Pauliana Vargas pelos panetones Bauducco doados para a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília. Ação solidária que beneficiará a comunidade carente da capital.

GENEROSOS

Gratidão para o casal César Canhedo e Cláudia Tolentino que todos os anos apoia a nossa campanha solidária de fim de ano. O casal, muito querido nos circuitos empresarial e social de Brasília, doou dezenas de bonecas Barbie para as crianças carentes.

BOA CAUSA

Nosso obrigado também para a Grid Engenharia e para o empresário Fernando Pauro pelos panetones da Cacau Show doados para a campanha de fim do ano que é tradicionalmente promovida pelo JBr do Bem, responsável pelas ações solidárias do Jornal de Brasília.

OBRIGADO

Mais agradecimentos, desta vez para a médica cardiologista e empresária Margarita Bazzano, pelos panetones doados para a ação solidária do Jornal de Brasília. Panetones que farão a alegria de crianças, adolescentes, adultos e idosos carentes do Distrito Federal.

VIRADA…

Um dos momentos mais aguardados do ano é o anúncio do Iate Clube de Brasília para a tradicional festa de Réveillon do local. O tema desta edição será Celebrando a Vida e o concorrido clube prepara várias atrações especiais para o seu último evento do ano.

…DO…

No momento da virada, na orla do clube, um dos mais tradicionais de Brasília, o público presente será presenteado por um show pirotécnico com duração de cerca de dez minutos. A animação da festa ficará a cargo da banda Terminal Zero e do VJ Nando Nitro.

…IATE

A festa está prevista para começar pontualmente às 22h e terminar às 4h da manhã, se a animação deixar. Os convidados poderão degustar delícias preparadas no capricho pela banqueteira Renata La Porta. Tudo regado a espumante, vinhos, uísque, vodca e gin.

Foto: Allan Rrod