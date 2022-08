Livro especial, cinema, presenças e encontro entre os destaques da coluna

CINEMA

A Embaixada da China no Brasil e o CCBB Brasília organizam mostra de cinema chinês, que acontece até o dia 28. Ao todo serão 12 filmes legendados em português, de diversas épocas. Uma verdadeira experiência através do tempo e da história, cultura e sociedade da China. A entrada é gratuita e os ingressos serão liberados uma hora antes de cada sessão.

B’DAY

Muito querida nos circuitos social e médico de Brasília, a empresária Solange Ferrer é a aniversariante desta quarta-feira. A comemoração será em família, ao lado do marido, o médico Luciano Ferrer, das filhas do casal, a dentista Bárbara Ferrer e a médica Luciana Ferrer. A neta Antonella também estará presente no aniversário da avó no Sudoeste.

CONFIRMADA

Vinda de São Paulo para compromissos profissionais em Brasília, a empresária Claudia Martinez será uma das presenças na festa que o casal Eustáquio e Vera Carla Silveira promove amanhã, na casa da família no Park Way. Antes, em São Paulo, onde mora, Claudia marcou presença na festa de aniversário da amiga apresentadora Daniela Albuquerque.

PRESENÇAS

Quem também confirmou presença no evento do desembargador aposentado Eustáquio Silveira e da advogada Vera Carla, foi o embaixador da Itália, Francesco Azzarello. O embaixador da Coreia do Sul, Lim Kim-mo, e a embaixadora da Sérvia, Jelena Blazevic, também estarão presentes. O cantor Raimundo Fagner fará um show com os seus grandes sucessos.

ENCONTRO

Leandro Karnal, um dos intelectuais mais respeitados e queridos do Brasil, estará em Salvador no dia 9 de setembro, para participar do talk empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia no Fera Palace Hotel. A iniciativa faz parte da programação anual de eventos realizados pelo portal baiano e promete reunir uma plateia de apenas 150 convidados.

Anna Paola Frade Pimenta da Veiga está recebendo em Brasília um grupo de influenciadores digitais e jornalistas de vários estados do Brasil para uma programação especial na capital

CONGRESSO

O Instituto Brasil Adentro promove na próxima semana o 1º Congresso Internacional de Capacitação de Gestores do Esporte (CICGE), no Centro de Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Até o momento, mais de mil pessoas se inscreveram para participar de palestras, cursos e painéis ministrados por autoridades no assunto.

SONHOS

Um dos destaques do evento será a Vila dos Sonhos, espaço destinado a vivências e experiências de pessoas e entidades que realizam ações inspiradoras voltadas para o esporte, como a IECAP – Agência de Transformação Social, presidido por Renata Hargreaves. Palestrantes dos Estados Unidos, México e Áustria estarão presentes no evento.

EM PARIS

O médico Caio Mendonça e o nutricionista Clayton Camargos já iniciaram os preparativos para os 25 anos de união do casal, que será comemorado no próximo ano em grande estilo. A França foi o país escolhido para a celebração, que será em Paris, destino favorito da dupla. Um almoço no Hotel Ritz brindará a data na companhia de amigos.

FOTO

A 2ª Edição do Foto BSB – Festival de Fotojornalismo de Brasília já tem data. Acontecerá de 8 a 18 de setembro. Foto Resistência é o tema escolhido. O festival realizará uma seleção para participação na Galeria Virtual e ainda uma exibição das 100 imagens que serão projetadas no dia 18 de setembro, ao ar livre, no Complexo Cultural da República.

