Leonina, lenta recuperação, fortuna e noite de amizade e caridade em destaque na coluna

O domingo foi especial para a empresária Ana Maria Cunha Campos (foto). Ela completou mais um ano de vida cercada pelo carinho do marido Rodrigo Martins e das filhas Mariana, Maria Vitória e Maria Cristina. A mãe, a empresária e filantropa Maria Josina Cunha Campos foi a primeira pessoa a parabenizar a filha, ontem. Ana Maria é uma das pessoas mais queridas e admiradas de Brasília pelos valores que possui, por propagar a fé católica e pelas obras sociais que apoia na capital.

A produtividade da atual safra de cana-de-açúcar começa a mostrar recuperação, após dois ciclos de adversidades climáticas. O aumento de 1,6% na média nacional no rendimento das lavouras do país é um contraponto para a redução de 2,6% na área de cultivo. Com isso, a produção deve chegar a 572,9 milhões de toneladas de cana, uma ligeira queda…

…de 1% se comparada com o ciclo anterior, como indica o segundo levantamento da safra 2022/23 divulgado na última sexta-feira (19) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). De acordo com o documento, os agricultores deverão colher nesta safra 70.484 quilos por hectares colhidos. Em 2020/21 o desempenho das lavouras ficou em torno de 70.357.

O empresário Marcos Ermírio de Moraes, sócio e um dos herdeiros do grupo Votorantim, fundado pelo falecido empresário e engenheiro José Ermírio de Moraes, é o candidato com maior patrimônio declarado no TSE nas eleições deste ano. Segundo suplente ao Senado do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, ele declarou a fortuna de R$ 1,2 bilhão.

O judiciário em peso marcou presença na festa do desembargador aposentado Eustáquio Silveira e da advogada tributarista Vera Carla Silveira, na última quinta-feira, no Park Way. O encontro para celebrar a amizade também teve foco na caridade, arrecadando mais de 500 cestas básicas levadas pelos convidados, todas destinadas para obras assistenciais.

O JBr do Bem, responsável pelos projetos filantrópicos do Jornal de Brasília, também será agraciado com uma quantidade de cestas, que serão revertidas para asilos da cidade, instituições que atendem pacientes carentes com câncer e também ONGs que auxiliam pessoas portadoras do HIV e que vivem em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal.

O evento que reuniu mais de 300 convidados contou com show do cantor Fagner e decoração de Valéria Leão Bittar. Entre os nomes de destaque do judiciário lá estavam os desembargadores federais João Batista, César Jatahy, Rafael Soares Pinto, Mário César Ribeiro, Gustavo Amorim, Eduardo Moraes da Rocha, Gilda Sigmaringa Seixas e Carlos Brandão.

Também estavam os juízes federais Bruno Apolinario, Katia Balbino, Itagiba Catta Preta, Bruno Anderson, Roberto Veloso, Francisco Codevilla, Ilan Presser, Márcio Freitas, Newton Ramos, Adverci Rates, Ana Reys e Rosimayre de Carvalho. Entre as autoridades, os ministros André Luís e Reynaldo Fonseca e o senador Flávio Bolsonaro. Cobertura completa amanhã.

Foto: Rodrigo Zago