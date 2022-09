Lançamento, entre amigos e imunização solidária entre os destaques da coluna

PROJETO

O Pontão do Lago Sul passará em breve por uma reforma que promete mudar o estilo de seus famosos muros para algo mais moderno. De acordo com empresários que operam estabelecimentos no local, uma nova entrada também será feita no complexo que é um dos mais visitados por brasilienses e procurados por turistas que estão em visita à capital.

IMUNIZAÇÃO

No Dia do Cliente, neste 15 de setembro, o Instituto Sabin, responsável pelo investimento social do Grupo Sabin, fará uma ação em favor da cobertura vacinal contra a gripe. Durante todo o dia, para cada dose do imunizante quadrivalente contra a gripe adquirida por um cliente, outra dose da mesma vacina será doada para uma instituição social do Distrito Federal.

REFERÊNCIA

O fonoaudiólogo Manoel Gois deu um rasante por São Paulo. Na capital paulista, ele participou de um importante curso no centro de treinamento do Instituto Leonardo Oliveira-ILO. O médico vem atuando em Brasília e na cidade de Anápolis, onde tem desenvolvido um elogiado trabalho com crianças e adolescentes, alguns vindos de outras cidades do país.

ENTRE AMIGOS

O influenciador digital e comunicador brasiliense Gustavo Roccha reuniu os amigos para festejar em clima de descontração a chegada de seu aniversário. O Café do Lago foi o local escolhido para celebrar a data. O encontro contou com ambientação do aniversariante com apoio da Laura Silva, da La Festas, com destaque para as palmeiras leques usadas na decoração.

Gustavo Roccha entre as jornalistas Bruna Marques e Narla Aguiar

Na intenção de presentes, o aniversariante sugeriu aos convidados a doação de latas de leite em pó para o JBr do Bem, responsável pelas ações solidárias do Jornal de Brasília. Mais de 40 foram arrecadadas na comemoração. Os parabéns contaram com bolo decorado com folhas de ouro. O violinista Bruno Arsky tocou na noite, seguido pelo DJ Kzjay Khrizz.

Antônia Silva com o filho aniversariante

Violinista Bruno Arsky e o DJ Kzjay Khrizz foram as atrações da noite

Gustavo entre Conrado Caiado e Luana Cavalheiro

ELA MERECE

Homenagem mais que merecida. A pioneira de Brasília, Olga Carvalho, agora será nome de um luxuoso edifício residencial na quadra 102 do Setor Noroeste. O brunch de lançamento será no próximo sábado, a partir das 10h, na Central de Vendas da HC Construtora, que fica na quadra 104. Homenageada e os seus familiares prometem marcar presença no evento.

TÁ CHEGANDO

A diretora-geral do BIFF (Brasília International Film Festival), Anna Karina de Carvalho, está em clima de contagem regressiva para o evento que ocorrerá de 23 a 30 deste mês. Além das mostras oficiais no Cine Brasília, outras regiões administrativas também receberão o festival. A novidade desta edição é a Mostra Tik Tok, que promete causar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A VOZ…

Pesquisa realizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção e Instituto QualiBest, com 1.600 brasileiros de diversas regiões do Brasil, aponta que a maioria ou 55% dos ouvidos desconhecem os canais de denúncia contra a corrupção em seus municípios. Já 34% dos entrevistados conhece, mas nunca usou qualquer canal para fazer nenhum tipo de denúncia sobre corrupção.

…DO POVO

A pesquisa aponta que a corrupção não é a principal preocupação dos brasileiros, sendo ultrapassada pela saúde, educação e desemprego. Saúde pública ocupa o 1º lugar quando o levantamento aborda quais os temas relevantes a serem priorizados na busca de soluções, seguida por educação em 2º lugar, desemprego em 3º lugar e a corrupção apenas em 4º lugar.

BOA IDEIA

Na próxima terça-feira (20) cerca de 300 alunos do Ensino Médio de quatro escolas públicas do Distrito Federal, assistirão ao filme Marte Um, do diretor Gabriel Martins e representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2023. A sessão faz parte da programação do Vamos ao Cinema, e será no Cine Itaú, no Casapark, com bate-papo programado para acontecer.

Fotos: Allan Rrod e César Rebouças