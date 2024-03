Lago Sul ganha um novo e moderno hospital

Representantes das maiores operadoras de saúde, empresários, diretores dos principais hospitais privados do Distrito Federal e profissionais de saúde participaram da inauguração ontem, da unidade da Rede Placi Cuidados Extensivos, referência em hospitais de transição no Brasil. Localizado no Lago Sul, trata-se do primeiro hospital da rede pioneira neste tipo de oferta a operar fora do estado do Rio de Janeiro, onde atua desde o ano de 2013.

Primeira unidade de saúde acreditada na América Latina pela Joint Commission International (JCI), principal certificadora de saúde do mundo, abriu na cidade com uma estrutura diferenciada com 88 leitos e amplos espaços para o cuidado e reabilitação de pacientes que se recuperam de internação hospitalar prolongada. “O foco do Placi é preparar pacientes e treinar familiares e cuidadores para novos cenários”, disse Carlos Chiesa, CEO da Rede Placi.

Chiesa, que marcou presença no evento de inauguração, ontem, ainda destaca que o grupo está sempre buscando preservar a qualidade de vida após o retorno dos pacientes às residências. “O Placi é referência em hospital de transição, do cuidado após cuidado, essencial para que os pacientes possam desfrutar da vida com maior conforto. Estamos convencidos do importante papel a desempenhar em Brasília, a nossa capital federal”, disse.

A unidade ocupa cerca de metade do Neo Life Centro Integrado de Saúde, próximo ao Hospital Brasília, no Lago Sul. O centro oferece um ambiente seguro, moderno, acolhedor e sustentável, além de atender a todas as normas técnicas exigidas pela legislação atual. O secretário do Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, esteve presente no coquetel de inauguração representando o governador Ibaneis Rocha, que não pôde comparecer.

“É uma honra para o portfólio da Controller iniciar 2024 com um projeto que tem o Placi como parceiro. É um projeto que vai além da entrega de tijolo e parede, mas transcende para um impacto social significativo para a cidade com a introdução do conceito do hospital de transição. O Placi traz um grande valor para o sistema hospitalar de Brasília, qualidade e longevidade para a população do DF”, disse Guilherme Lombardi, sócio-diretor da Controller.

Os convidados presentes na noite circularam nos ambientes do Placi, conversaram com os profissionais especializados e entenderam os objetivos deste modelo de cuidado que vem contribuindo para uma saída mais rápida dos hospitais de cuidados agudos, disponibilizando os leitos para pacientes mais necessitados. O Placi Brasília já inicia operação com um time que passou por um extenso programa de treinamento com a equipe do Rio.

