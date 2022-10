Lago Sul ganha novo hospital particular e um moderno centro clínico

Em busca de atender à necessidade de serviços de excelência em saúde dos brasilienses, o Hospital Placi, pioneiro no Brasil na implantação dos conceitos de cuidados extensivos e de transição, inaugura sua primeira unidade em Brasília em março de 2023. O empreendimento chega ao Lago Sul, criando raízes no novo Centro Integrado de Saúde Neo Life, que também será inaugurado na mesma época.

As obras estão em ritmo acelerado

Além da unidade em Brasília, a rede possui vários hospitais no Rio de Janeiro. O Centro Integrado de Saúde Neo Life, onde estará localizado o Hospital Placi Cuidados Extensivos, é uma novidade totalmente brasiliense que propõe integrar outros players de saúde. Instalado no Lago Sul, região valorizada do DF, o Neo Life chega ao mercado para atender à demanda de empreendimentos e de serviços de saúde. Uma ótima novidade.

Fotos: Arquivo Pessoal