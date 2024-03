O juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Áldrin Rodrigues (foto), deu rasante em Brasília por um motivo especial. O magistrado marcou presença no lançamento da obra Processo Civil Brasileiro no Contexto da Constituição Federal de 1988. O livro, do qual Áldrin é um dos autores, tem apresentação do ministro do STF, Gilmar Mendes. Na foto, o juiz entre o professor Luiz Wambier e a advogada Isabelle Karam, no coquetel de lançamento.

Foto: Arquivo Pessoal