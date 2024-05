Jornalista Yuri Antigo comemora aniversário com almoço festivo

Cercado por 60 amigos, o jornalista Yuri Antigo, muito querido no eixo Rio, São Paulo e Brasília, onde costuma circular e tem muitos amigos, comemorou o seu aniversário de 40 anos, no último dia 13, com um almoço no restaurante francês Chez L’Ami Martin, em São Conrado, no Rio de Janeiro. A animada tarde foi embalada pelo saxofonista Elias Neves e contou com espumante geladinho na taça dos convidados.

Fátima Martins, Maninha Barbosa e Lilian Martins

Muitas figuras conhecidas do circuito social carioca fizeram questão de prestigiar: de Heckel Verri a Vera Loyola, passando por Claudia Cruz, Alda Soares, Isabela Francisco, Ricardo Stambowsky, Alice Tamborindeguy e Maninha Barbosa. Convidados de Brasília também marcaram presença. O festejo foi organizado pela RP Márcia Veríssimo e pela socialite Renata Fraga, amigas de longa data do aniversariante.

Yuri com a amiga Cláudia Cruz

Isabela Francisco com Heckel Verri

Renata Fraga e Liliane Rodriguez

Fotos: Reginaldo Teixeira