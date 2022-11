Jornalista Caetano Tonet Camargo e Carol Valença se casam em Punta del Este

Mais um casamento daqueles bem emocionantes envolvendo nomes conhecidos dos mundos empresarial, político e social da capital movimentou o eixo Brasília – Punta del Este, no sábado passado. Desta vez o encontro uniu a empresária Carol Valença com o jornalista Caetano Tonet Camargo em um fim de semana que ficou marcado para a história.

No dia seguinte ao welcome drinks, realizado na casa de veraneio da família do noivo, no sofisticado balneário uruguaio, os noivos oficializaram a união em uma linda cerimônia seguida de festa no Aguaverde Wine Lodge, um dos lugares mais bonitos e paradisíacos de Punta del Este. O altar para sacramentar a união do casal foi erguido em meio ao vinhedo da propriedade.

Quem chegava ao endereço cujo um caminho de pedras levava ao local da cerimônia era recepcionado com uma taça de espumante ou de água, em meio ao sol e ao friozinho gostoso que tomavam conta da propriedade. Cerca de 320 convidados de Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras capitais brasileiras, marcaram presença na prestigiada boda.

O violinista Leonardo Melgar e o companheiro de orquestra, violonista Rodrigo Guridi, tocaram inúmeros sucessos durante o decorrer da cerimônia, como Your Song, de Elton John, e Love of My Life, de Queen. Mas foi a Marcha Nupcial que mais emocionou. A noiva entrou acompanhada pelo pai, o empresário Ulpiano Santiago, levando muitos dos convidados as lágrimas.

Usando um lindo modelo assinado pelo estilista Carlos Bacchi, Carol jurou amor eterno para Caetano, que na ocasião contou a história de como os dois se conheceram fazendo ao mesmo tempo uma declaração de amor para a amada. Mais um momento que levou todos as lágrimas na cerimônia conduzida pelo padre Omar Raposo, do Santuário do Cristo Redentor

O casal entre os pais Paulo e Valeska Tonet Camargo e Ulpiano Santiago e Ivana Valença Carmella Tonet Camargo, irmã do noivo As daminhas Sophia Valença, Jordana Sperandio, Helena Santiago e Valentina Valença Maria Pia Marcondes Ferraz com Ivana Valença e Ana e Melissa Gontijo Maria Tereza Cavalcanti e Sylvinha Lacerda José Carlos Fonseca e Mônica com Luciana e o ex-ministro Pedro Paulo Leoni Ramos Claudia Salomão Analice Costa e Silva com Isaura Lara Resende Samuel Lamas e Claudinha Meireles Ana Paula Lawall Isabela Lira Cleuza Ferreira Fabiano e Luciana Cunha Campos Stela Guerra Pompeia Addario e Valeska Tonet Camargo Ingrid de Kroes e Vitor Raskin com Isabel Flecha de Lima Marcelo Carvalho e Lara Calaça com Candice e Alexandre Jobim

Fotos: Bru/Fer Cesar Fotografia