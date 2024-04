Jornalista brasiliense reclama de caos em UTI do Hospital Daher no Lago Sul

O jornalista e influenciador digital brasiliense Thiago Malva fez um desabafo com a coluna, no último sábado. Com o pai Walter internado na UTI do Hospital Daher, no Lago Sul, logo após submeter-se a uma cirurgia de ponte de safena, Thiago reclamou de descaso.

De acordo com o jornalista e influenciador digital, UTI do hospital teria ficado sem ar condicionado por um longo período

“A UTI inteira do Hospital Daher está sem ar condicionado há horas. O calor nos leitos é insuportável. Meu pai operado do coração está suando muito. O cheiro de esgoto é enorme na UTI. Uma situação impossível. Insalubre. Não tem nenhuma ventilação”, disse Thiago.

Thiago Malva relatou o caso no último sábado

Ainda na mensagem, o jornalista revelou a ausência de janelas e de portas com ventilação. A coluna tentou contato por telefone com o hospital durante todo o dia de ontem sem sucesso. Nos colocamos à disposição para ouvir o Hospital Daher sobre o ocorrido.

Fotos: Reprodução