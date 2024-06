João Pedro Carvalho comemora aniversário com festa no Lago Sul

A última sexta-feira foi de comemoração em uma das residências do Lago Sul. O estudante de Direito, João Pedro Carvalho Barros, comemorou a chegada de seus 19 anos com uma festa animada na casa da família, às margens do Lago Paranoá. A noite organizada pela empresária Luzineide Getro, mãe do aniversariante, contou com a presença de 500 convidados.

Governador Ibaneis Rocha com o filho João Pedro

O arquiteto e decorador Ricardo Azevedo assinou a ambientação da noite inspirada nas baladas europeias com enormes painéis de LED. No cardápio da comemoração, um mix de delícias do Bloco C em Casa, além de pizzas e hambúrgueres. Tudo acompanhado por um bar com drinques preparados na hora. A festa contou com cerimonial de Lourenzo Brito.

Eduarda Vidal e Dante Pucci

Um time especial de atrações animou o encontro. O Syon Trio, o cantor Diego Faço, a Windy City Classics e o DJ Sony fizeram a pista de dança estremecer madrugada adentro. “Ver meus filhos aniversariando, junto dos amigos e da família, felizes e com saúde é a minha alegria”, disse a anfitriã Luzineide, que no mesmo dia também parabenizou o outro filho Caio Carvalho, que fez aniversário.

Maria Gabriela Maciel e Camilla Getro

Luis Eduardo Oliveira e Carolina Getro

DJ Sony animou a noite

Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília