A joalheira Cris Lemos (foto) movimenta o Shopping Iguatemi Brasília, amanhã (6), com o lançamento de sua Coleção Movimento. Na tarde, a empresária recebe convidados para um almoço no restaurante Piselli Brasília. As belíssimas peças foram criadas com inspiração nos movimentos e todas as suas formas.

Foto: Arquivo Pessoal