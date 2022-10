Jantar em Brasília, Fux homenageado e talento em família entre os destaques da coluna

NO PÓDIO

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é o primeiro colocado no ranking de 2022 do Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário. Com índice de 94,33, o TJDFT está à frente de 92 órgãos avaliados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

BONS DRINQUES

Alinhado com o bem-estar coletivo e a conscientização da população em relação à saúde, o restaurante Pobre Juan Brasília está oferecendo duas opções de drinques cor de rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. As bebidas criadas por Wellington Reimberg para o mês são o Pink Gerald e o Pink Juan, um drink não alcoólico.

MÃO AMIGA

A rede Mania de Churrasco realiza, até o dia 31, a ação “Na Hora de Fazer o Bem, Uma Mãozinha Sempre Ajuda”. Por R$ 2 é possível adquirir o adesivo no formato de mãozinha, que simboliza o apoio à causa, nos mais de 90 restaurantes da marca, e ajudar a ONG Amigos do Bem, que está auxiliando famílias carentes do sertão nordestino.

FUX HOMENAGEADO

Jornalista João Carlos Silva com o ministro Luiz Fux

Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux foi prestigiado na solenidade em que recebeu ontem a Ordem do Congresso Nacional. Deputados, senadores e magistrados, entre outros convidados, lá estiveram para a cerimônia. Fux foi recebido no Gabinete da Presidência do Senado, seguindo logo após a chegada para o plenário da Casa.

Os discursos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do STF, e do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antônio Anastasia, destacaram as qualidades de Fux e arrancaram aplausos de todos os que estavam presentes.

Em seu discurso, Arthur Lira ressaltou o destemor com que Fux dirigiu o STF durante a pandemia, afirmando que lá se trabalhou todos os dias remotamente graças ao empenho de Fux. Todos os que discursaram falaram que Fux regeu o STF com maestria e calma, deixando com que os demais poderes trabalhassem em sintonia.

TALENTO FAMÍLIA

Três gerações ligadas à música. Vadim da Costa Arsky (avô) ao piano, Vadim Arsky Filho (pai) ao saxofone, e Bruno Arsky (filho) ao violino prometem mostrar um pouco do talento da família. Eles se apresentam tendo como repertório jazz standards e bossa nova, na próxima sexta-feira, às 21h, no Instituto Histórico e Geográfico do DF.

ESTÉTICA

Sempre atenta às novidades da medicina estética no Brasil, Bárbara Uzel participou na semana passada do evento da Galderma Aesthetics. A médica integrou o grupo de médicos convidados para o evento, realizado no Estádio do Pacaembú, em São Paulo. O encontro tratou das novidades sobre procedimentos estéticos.

BALADA MIXTA

No próximo sábado (22), a partir das 16h, o complexo de entretenimento Bothanic abre as portas às margens do Lago Paranoá, no Setor de Clubes Sul. O lineup de abertura traz nomes conhecidos da cena eletrônica brasileira como JKaash, Pic Schmitz, Holomagic by Annëto e Andre Pulse, além do produtor musical holandês Martijn Ten Velden.

Fotos: Hugo Barreto e Arquivo Pessoal