Jantar com a ministra, beleza pura e entre amigos nos destaques da coluna

De passagem por Brasília, onde participou como convidada especial da Conferência Mulheres Eternas, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do TSE, Edson Fachin, a atriz Zezé Motta logo após a sua participação no evento jantou com amigos da capital no restaurante Rubaiyat, onde relembrou várias histórias relacionadas a sua bem-sucedida carreira.

Na companhia da ministra Maria Elizabeth Rocha, do STM, que a convidou para participar da conferência em Brasília, e de seu fiel escudeiro, o produtor, relações públicas e influenciador digital carioca Vinicius Belo, Zezé brindou a vida, falou dos projetos, de sua carreira e também revelou que mora atualmente no mesmo apartamento em que morou a saudosa escritora Clarice Lispector, no tranquilo bairro do Leme, no Rio de Janeiro.

“Estou tendo o privilégio de dormir no mesmo quarto em que Clarice dormiu por muitos anos”, disse a atriz e cantora. Na ocasião, a artista, que se chama Maria José, comentou também que o nome Zezé foi dado a ela por uma grande amiga, a saudosa atriz Marília Pêra. Enquanto ocorria o jantar, no Rio Zezé Motta ganhava o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022, como atriz coadjuvante pelo filme Doutor Gama, do diretor Jerfeson De.

BELEZA PURA

O casal João Dantas e Sinara Fernandes inaugurou ontem, com a presença de convidados de Brasília, o Beauty Concept Centro de Beleza e Estética, localizado em Goiânia. O cerimonialista Weiler Carneiro cuidou de todos os detalhes da noite de abertura que contou com coquetel a cargo do Ankai Buffet e nomes de peso de Goiás presentes no evento.

BALADA

A produtora brasiliense Funn acaba de lançar o Réveillon Vira Jeri, que promete cinco dias de evento open bar, entre os dias 27 e 31 de dezembro em Jericoacoara. As vendas estão abertas e os ingressos podem ser garantidos pelo Sympla. As praias do Ceará estão se tornando um dos destinos mais solicitados para as férias e para os festejos de fim de ano.

ENTRE AMIGOS

Gracco Magalhães entre Wesley Lacerda, Luciano Souza, Guilherme Ribeiro, Manuella Peixoto, Caio Mendonça e Clayton Camargos na noite em que celebrou a amizade e suas conquistas profissionais

O chef pâtissier e empresário Gracco Magalhães foi o perfeito anfitrião ao lado do advogado Luciano Souza e do decorador e colecionador Guilherme Ribeiro. Com uma noite descontraída, Gracco recebeu amigos para um jantar caprichado em que celebrou a amizade e uma das melhores fases de sua vida profissional e pessoal, de acordo com ele.

Em meio a obras de arte de pintores brasileiros como Rubem Valentim, Milton Dacosta e Antônio Poteiro, entre outros, o pequeno grupo foi recebido com doses generosas de champanhe Taittinger e delícias preparadas no capricho pelo chef Junior Menezes, com destaque para queijo brie com mel trufado e o salmão marinado com ervas finas.

“Estou muito feliz e realizado em fazer o que eu gosto, levando alegria e adoçando a vida das pessoas. Também quero aproveitar a oportunidade e ajudar quem passa por momentos difíceis”, disse Gracco, que no próximo Dia das Crianças pretende adoçar o paladar e levar aconchego para pequenos carentes de creches e orfanatos da cidade.

Fotos: Marcelo Chaves