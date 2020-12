Inauguração do Instituto Odontológico das Américas movimenta Brasília

PUBLICIDADE

Foi prestigiado o coquetel de inauguração do Instituto Odontológico das Américas (IOA) e o Instituto de Treinamento em Cadáveres (ITC) em Brasília, reunindo autoridades como o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o secretário de Empreendedorismo do DF, Mauro Roberto da Mata, entre outros convidados de destaque. Na foto em destaque, Luana e Julian Machado, ministro Onyx Lorenzoni, Marcos Laboissiere e o secretário Mauro Roberto da Mata.

O evento, idealizado pelo IOA e ITC Brasília, apresentou as instalações modernas de acordo com o mercado internacional, com conceito inovador que integra teoria e prática, juntamente com professores capacitados e referências na área. O lançamento foi promovido pelos sócios do empreendimento no Shopping Venâncio.

Cláudio Leonardo Andrade, Julian Machado, Valdor Neto, Gustavo José e Marcos Laboissiere trouxeram uma proposta inédita para a capital, em que atuando, como precursores na formação de profissionais, criará um novo panorama na área de saúde. A diretoria já prepara mais novidades na área com lançamento para o futuro.

O setor de Odontologia vem seguindo uma linha de crescimento aclive sendo que, no último ano, o faturamento do segmento foi superior a R$ 39 milhões, um mercado em franca expansão, sobretudo no Brasil, segundo o Conselho Federal de Odontologia. Dados que tem trazido ânimo para o setor em tempos difíceis de pandemia.

A empreitada inova e sai à frente na geração de empregos: 20 diretos, com capacidade para mais de 1.000 alunos, podendo gerar mais de 5 mil empregos indiretos, o que só no primeiro semestre de 2021 traria uma receita para o DF de quase meio milhão de reais, fato que, em pleno momento pandêmico, é ótimo para a economia.

