Hotel Le Bristol Paris oferece experiência exclusiva com obra de Marc Chagall

Um dos hotéis mais icônicos da França, o Le Bristol, em Paris, está com uma novidade. Em parceria com a Opera Gallery, o hotel parisiense está oferecendo uma exibição privada de “Les Mariés au coq” de Marc Chagall e um jantar exclusivo Michelin três estrelas assinado pelo chef executivo Eric Frechon. Tudo com extremo gosto e tendo a Suíte Paris do hotel como cenário.

O hotel Palácio está sediando uma exibição de arte privada combinada com um jantar gastronômico de três pratos. O convidado de honra: Marc Chagall e sua obra-prima Les Mariés au coq. A dinner with Chagall inclui estadia de uma noite, incluindo o jantar gastronômico com arte de Marc Chagall e café da manhã americano para duas pessoas. Tudo mediante solicitação.

O Le Bristol é um dos hotéis mais luxuosos de Paris

O jantar exclusivo oferece uma ocasião perfeita para celebrar e desfrutar de um momento suspenso no tempo. A requintada refeição de três pratos, o ambiente da Suíte Paris e a presença de um Chagall original dão o tom para uma noite marcada pela elegância e excelência francesa com um toque sutil de onirismo. Fica a dica para os amantes da arte e também da gastronomia.

Sobre a pintura

Criado perto do fim da vida do artista, Les Mariés au coq (óleo sobre tela, 1975) retrata vários motivos chagalianos icônicos, incluindo os noivos, o galo e o violinista. As figuras são sobrepostas em uma imagem surreal evocando temas e símbolos de amor apaixonado e reminiscência alegre. A composição imaginativa é emblemática da perspectiva onírica de Chagall, onde tons de azul contam memórias de sua aldeia natal, onde espaço e profundidade não têm limites.

Serviço Hotel Le Bristol Paris:

Site – www.oetkercollection.com

Instagram – @lebristolparis