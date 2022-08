Homenagem especial, novatos, inovação, menu, abertura e mãos amigas na coluna

NOVATOS

Dos cerca de 80 profissionais participantes da edição histórica da Casa Cor Brasília, 31 são estreantes na mostra que completa 30 anos em 2022. O evento que reúne profissionais da arquitetura, decoração e paisagismo abre ao público dia 3 de setembro, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

INOVAÇÃO

Um dos destaques, como a coluna adiantou, trata-se de uma casa projetada por Denise Zuba Arquitetos erguida entre as colunas do estádio com 400 m2. A coluna deu uma passeada ontem pelas obras de vários ambientes. O local promete surpreender pela grandiosidade dos projetos.

MENU

Já a gastronomia da Casa Cor Brasília deve causar boa repercussão. Esta edição de 2022 contará com duas atrações. O restaurante oficial será o badalado Marie Cuisine, em espaço assinado por Tatiana Guedes. Já o café terá assinatura do Minimalize em concepção da designer de interiores Lisi Sandri.

ABERTURA

A abertura da mostra de arquitetura, decoração e paisagismo comandada pelas empresárias Moema Leão, Eliane Martins e Sheila Podestá será dividida em três momentos. No dia 31, a imprensa será recebida para um brunch de apresentação. No dia 1/9, o coquetel para convidados e dia 3 abertura ao público.

MÃOS…

Marcada para a noite desta quinta-feira (18), no Setor de Mansões Park Way, a festa para celebrar a amizade que o desembargador aposentado Eustáquio Silveira e a advogada tributarista Vera Carla Silveira promovem às 19h30, promete ajudar várias instituições de caridade do Distrito Federal.

…AMIGAS

Grande parte dos mais de 260 convidados que devem marcar presença na noite, com show do cantor Raimundo Fagner, estão doando mais de um cesta básica cada. Clima de solidariedade que ajudará dezenas de instituições de caridade e projetos sociais promovidas por igrejas em favor dos carentes.

ANTENADO

O jornalista de entretenimento e youtuber Eldo Gomes também está no Spotify Brasil, com seu programa que une o jornalismo digital com entretenimento, sempre com listas de 7 coisas, duração de 7 minutos e postado às 7h da noite, na plataforma de streaming Spotify. Trata-se do podcast #Eldo7Coisas.

BELEZA

Aos apaixonados pelo mercado de beleza e estética, a biomédica e geneticista Ariadne Lima acaba de trazer o conceito de harmonização humanizada para a capital. O lançamento será feito nesta quinta-feira, 18, com a inauguração da clínica que leva o seu nome, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG).

Foto: César Rebouças