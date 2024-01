Homenagem ao desembargador Eustáquio Silveira entre os destaques da coluna

O desembargador aposentado Eustáquio Silveira recebe merecida homenagem nesta quinta-feira, pela Academia de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI). Ele será agraciado com o Colar do Mérito Cultura pelo apoio que sempre tem dado ao segmento. Na ocasião, Dr. Eustáquio, com é chamado pelos familiares e amigos, assume a titularidade da cadeira de número 77, sendo patroneada pelo professor Raimundo Faoro.

Advogada tributarista renomada em Brasília, Vera Carla Silveira estará presente prestigiando o marido na solenidade que ocorrerá no Auditório Minas Gerais do Kubitschek Plaza Hotel, com a presença de convidados. O casal está recém-chegado dos Estados Unidos, onde na companhia da família e de amigos mais próximos, passou a virada de ano na casa que possui em Orlando. Vera, diga-se de passagem, é aniversariante do próximo mês.

AGENDA

O presidente Lula participa, logo mais, da cerimônia de celebração dos 90 anos da Universidade de São Paulo – USP. Na ocasião haverá a entrega das medalhas Armando de Salles Oliveira e apresentação da Orquestra Sinfônica da USP. Antes de embarcar para o compromisso em São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva recebe o ministro da Educação, Camilo Santana.

CARNAVAL

O complexo gastronômico Bosque Park, localizado no Setor Hospitalar Norte, preparou uma programação para toda a família durante o Carnaval. A folia, que começa na sexta-feira (9) vai até a Quarta-feira de Cinzas (14), com atrações musicais para crianças e adultos. Os shows, com cantores de renome na capital, animarão o público com muito axé, samba e pagode.

ENCONTROS

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), recebe hoje, em seu gabinete, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Nelson Alves, e o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass. Ontem, Barroso recebeu a visita do ministro do TST, Lelio Bentes Corrêa.

IRREVERÊNCIA

Em sua quarta edição em São Paulo, o baile Carnaval Dá Manchete, uma homenagem bem humorada às lendárias coberturas carnavalescas das extintas Revista Manchete e TV Manchete, mais uma vez agita o pré-carnaval da capital paulista. Com convidados de todo o Brasil, será realizado no próximo sábado, em um espaço de eventos no bairro da Barra Funda.

TALENTO

A bartender brasiliense, Flavi Andrade, à frente do balcão do Rossio Gastrobar, em Lisboa, ganhou o título de Melhor Bar de Restaurante de Portugal, na cerimônia do Mesa Marcada, esta semana. O prêmio reconhece não apenas a destreza de Flavi na arte da mixologia, mas também destaca a notável conquista por ser uma mulher, imigrante e líder neste cenário competitivo.

DOCUMENTÁRIO

Estreia amanhã o projeto Cine Tabanka com o pré-lançamento do documentário experimental Felicidade Contemporânea. O curta-metragem dirigido por Patrícia Antunes conta a história de quatro mulheres que mergulham em suas próprias histórias em busca da substância que compõe o universo da felicidade. O evento começa às 20h, no Espaço Gastronômico Cultura Tabanka Brasil.

Foto: César Rebouças