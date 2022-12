Happy hour de Natal reúne autoridades e nomes conhecidos do circuito social de Brasília

Como faz tradicionalmente com a chegada do Natal, Valeska Tonet Camargo, nome conhecido e querido do circuito social de Brasília, abriu a sua aconchegante casa no Lago Sul para receber as amigas para um caprichado happy hour natalino. O encontro contou com a presença das amigas mais próximas da anfitriã.

Cleucy Oliveira e Lara Calaça

Por conta da pandemia, nos últimos dois anos ela não pôde fazer a comemoração, que já virou tradição no calendário de eventos sociais em Brasília. Este ano, ao som do DJ Edy, todas puderam confraternizar na noite, que contou com um delicioso cardápio da Sweet Cake, com destaque para os blinis com caviar.

Terezinha Galvão com a ministra Maria Cristina Peduzzi

Isabela Lira e Cecília Nogueira

Mônica Oliveira e Suely Nakao

PROTEÇÃO…

O delegado-geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido, permanecerá no cargo pelos próximos quatro anos. A decisão foi tomada na semana passada pelo governador Ibaneis Rocha, por conta do elogiado trabalho de Robson. Para a próxima gestão, ele promete uma delegacia exclusiva para proteção animal.

…ANIMAL

Vale lembrar que os crimes de maus-tratos contra os animais estão em crescimento acentuado. Do ano passado para cá, houve um aumento de 65% no número de ocorrências na capital. A proposta reflete o desejo da população que pede a adoção de medidas efetivas para combater este tipo de crime.

ENERGIA SOLAR

Deputado federal eleito pelo Distrito Federal, Gilvan Máximo em conversa com a coluna no último fim de semana enfatizou que uma de suas prioridades na Câmara dos Deputados, assim que assumir o seu mandato em fevereiro próximo, será trabalhar para levar energia solar para a casa das pessoas de menor renda.

NO STJ

Os desembargadores Paulo Sérgio Domingues (56 anos) e Messod Azulay Neto (59 anos), tomaram posse como ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A indicação partiu do presidente Jair Bolsonaro. Os novos ministros ocupam as vagas dos ex-ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi Cordeiro.

CURRÍCULO…

Anunciado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Fazenda de seu governo, que começa em janeiro próximo, Fernando Haddad já atuou no Ministério do Planejamento. Haddad, que iniciou a sua carreira política no início dos anos 2000 na subsecretaria de finanças de São Paulo…

…DE HADDAD

…na gestão da ex-prefeita da capital paulista Marta Suplicy, também participou da equipe do Ministério do Planejamento na gestão do ex-ministro Guido Mantega, entre 2003 e 2004. Fernando Haddad fez parte da elaboração do projeto de lei que instituiu no Brasil a PPP (Parceria Público-Privada).

POR AQUI

Embaixatriz do Brasil em Trinidad e Tobago, Laís do Amaral aterrissou em Brasília na semana que passou para passar os festejos de fim de ano com o filho, o advogado Thiago Afonso. Já o embaixador Rodrigo do Amaral segue trabalhando e só chega na cidade em janeiro, após a posse presidencial.

RISTORANTE

Os empresários Celso Neto e Keli Mayer recebem um pequeno grupo de convidados na noite desta segunda-feira para o jantar de lançamento do novo restaurante do casal. Trata-se do italiano Ciotto, na comercial da 116 Sul. O chef Leandro Garden comandará as caçarolas da nova casa de alta gastronomia da capital.

Fotos: César Rebouças