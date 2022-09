Grande Hotel de Araxá faz reposicionamento para atender mercado de luxo

Grupo Tauá irá transformar o local em um complexo de alto padrão

O Grupo Tauá, um dos maiores players da rede hoteleira do Brasil, anuncia boas novas para o Grande Hotel Termas de Araxá, Minas Gerais. Com investimento de R$ 10 milhões, a rede hoteleira que administra o empreendimento tombado como patrimônio histórico desde 2010, vai transformá-lo em um hotel de alto padrão. Este mês, o Grande Hotel estará fechado para reformulação da decoração e design de interiores; enxoval e rouparia; restaurantes e cardápios; implementação e treinamento das equipes, serviços e fornecedores.

Inicialmente 50 aposentos, entre apartamentos e suítes, serão remodelos

A previsão de reabertura, com novo reposicionamento, é no dia 30 de setembro, em esquema de soft opening, com 50 quartos, inicialmente. O novo projeto contou com um time de consultores selecionados para criar e propor uma nova experiência aos consumidores. O dream team conta com Facundo Guerra, assinando o reposicionamento da marca. Eleito um dos 100 mais influentes do mundo pela revista norte-americana Good Magazine – ele é CEO do grupo Vegas, companhia que gerencia casas noturnas em São Paulo.

Cerca de R$ 10 milhões serão investidos no reposicionamento do hotel

Ex-Fasano assume gerência

Outra novidade sobre o reposicionamento do hotel é Diogo Villalobos Saavedra, que chega para integrar a rede como gerente-geral do Grande Hotel. Diogo tem sólida experiência em gestão hoteleira com destaque para suas passagens por três unidades do Hotel Fasano. Sua última foi pelo Fasano Fifth Avenue, em Nova York. Antes disso, ele ficou por três anos no Fasano São Paulo e outros três anos no Fasano Boa Vista, em Porto Feliz (SP). Saavedra também passou pelo Accor Hotel e Casino Barrière de Lille, ambos na França.

