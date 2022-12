Governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha enviam mensagem de Natal

No clima do Natal que se aproxima e também do Ano Novo que se inicia nos próximos dias, a coluna traz um especial de fim de ano, onde a família é o grande destaque. Em uma das datas mais importantes do calendário cristão, vamos ouvir o que desejam personalidades de destaque dos mais variados segmentos do Distrito Federal.

Os personagens de estreia de nosso especial de fim ano são o governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha Rocha. O casal, que costuma passar a data do nascimento de Jesus acompanhado da família, em especial do filho Mateus, destaca a importância de se passar os festejos com os entes queridos e em clima de oração.

“Desejo a toda população do Distrito Federal muita paz e saúde nesse Natal. Que as famílias consigam cada vez mais viver em comunhão com Deus e que os corações estejam sempre abertos ao bem. Feliz Natal para todos”, disse o governador Ibaneis Rocha. Ele inicia no dia 1º de janeiro do próximo ano o seu segundo mandato.

Já a primeira-dama Mayara Noronha, com o seu olhar atento para as causas em favor das pessoas em vulnerabilidade social, chama a atenção para as crianças. “Que o espírito natalino encha os lares do DF de esperança. Que as famílias sejam fortalecidas e que a pureza das nossas crianças seja preservada”, desejou ela.

Mais uma ação solidária sendo realizada com sucesso. A campanha do Natal solidário do Jornal de Brasília, termina oficialmente nesta sexta-feira, reunindo um grande número de brinquedos, panetones e cestas básicas arrecadadas. Todos os produtos serão doados para pessoas carentes do Distrito Federal e do Entorno.

Gostaríamos de agradecer o empresário Eduardo Raposo que destinou um valor em dinheiro a campanha, para ser revertido em brinquedos. Gratidão também para a médica dermatologista Cynthia Dias, que também destinou uma quantia para a compra de inúmeros brinquedos. As crianças carentes atendidas pela ação agradecem.

Nosso obrigado ao ex-senador Gim Argello e a esposa Cristina, que destinaram um valor em dinheiro para a campanha solidária de Natal do JBr. O empresário e diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, e a esposa Rosália, também destinaram uma quantia em dinheiro para a compra de brinquedos.

Nossos agradecimentos também ao médico oncologista e empresário Márcio Almeida Paes e a esposa, a odontóloga Raquel Saraiva, que também destinaram uma quantia em dinheiro, como fazem todos os anos, para campanha de Natal solidária do JBr. Valor que foi totalmente revertido na compra de brinquedos.

Também solidária às ações sociais do JBr do Bem, que promove as campanhas do Jornal de Brasília, a médica dermatologista Cristina Salaro depositou uma quantia em dinheiro na conta aberta pelo departamento financeiro do Jornal de Brasília para as ações solidárias da empresa, que este ano também está auxiliando idosos carentes.

