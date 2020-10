Fotógrafo brasiliense Anderson Morais cria projeto com fotos sensuais em preto e branco

PUBLICIDADE

O fotógrafo brasiliense Anderson Morais está com um projeto que está dando o que falar na capital. Graduado em Fotografia pelo Iesb e com cinco anos atuando na área no Distrito Federal, ele lançou uma ideia de fazer fotos sensuais com uma pegada artística. A iniciativa está recebendo elogios por parte de quem faz.

“O projeto começou um pouco antes da pandemia de covid-19, em março. A ideia era convidar alguns amigos próximos para fotografar o nú artístico em preto e branco e fazer um painel com algumas fotos. Acabou tomando uma proporção maior e atualmente estou até pensando em fazer uma exposição em Brasília com os trabalhos.”

As fotos explorando os corpos dos personagens, são feitas de maneira natural e o resultado final não apresenta sinal de vulgaridade. “Muitas pessoas aderiram ao projeto e me indicaram para os amigos. Estou comercializando as fotos, o que está me ajudado nesse período de pandemia. O resultado está agradando”, diz.

Além de fotografar em Brasília, onde mora, Anderson já viajou para outras capitais para executar o trabalho. “Fotografei em Salvador e já tenho sessões para fazer em São Paulo”, diz o profissional, que também se inspirou nas fotos nuas feitas pelo estilista Yves Saint Laurent em 1971, clicadas pelo fotógrafo Jeanloup Sieff.

Fotos: Arquivo Pessoal/Anderson Morais