Fórum Cidades Criativas é aberto com evento para convidados em Brasília

A abertura do Fórum Cidades Criativas movimentou o segmento de design na capital federal na última terça-feira. Na parte da manhã, a abertura oficial do evento, na sede da Associação Comercial do Distrito Federal, contou com a presença dos profissionais da área e do secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, que fez questão de prestigiar o encontro.

Marcos Moreira, Wagner Alves, Caetana Franari, Karine Câmara, Cindy Xavier e Alberto Gadanha

Tendo como tema principal o Design e suas múltiplas funções, que podem melhorar o nosso dia a dia e a qualidade de vida das cidades, representantes de Curitiba e Fortaleza se juntaram aos designers de Brasília. A programação conta com palestras, debates, mesas redondas e oficinas para uma troca de ideias entre essas três cidades brasileiras.

Clarissa Teixeira, Elzimar Moreira e Cláudia Pereira

Capitais essas que detém o reconhecimento da Unesco como Cidades Criativas do Design. À noite, um coquetel realizado no Espaço Oscar Niemeyer recebeu cerca de duzentos convidados que puderam conferir a exposição COD Poster Brasil e um desfile do projeto Fios Sustentáveis, que investe no upcycling, reutilizando tecidos que seriam jogados fora.

Alessandra e Conceição Pinheiro

Para saber mais sobre a programação do fórum e se inscrever basta entrar no site forumdascidades.com.br. “O fórum é uma oportunidade de geração de negócios entre as cidades e apresenta Brasília como um dos principais destinos turísticos do Brasil”, afirmou Marcos Moreira, presidente da Adegraf – Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal.

Claudio Pereira e Daniela Athayde

Fotos: Gilberto Evangelista