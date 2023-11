Fórmula 1: Grande Prêmio de São Paulo reúne brasilienses

Uma turma de brasilienses circulou no último final de semana por São Paulo, para prestigiar um dos circuitos de Fórmula 1 mais disputados do mundo, o Grande Prêmio de São Paulo, que teve como cenário o Autódromo de Interlagos, tantas vezes imortalizado pelas corridas de Ayrton Senna.

Nos bastidores, na pista pouco antes da largada, nos camarotes ou no cobiçado paddock (posicionado à esquerda da reta principal atrás dos boxes, com vista privilegiada para a pista e serviço cinco estrelas de buffet com chefes de várias partes do mundo), lá estavam nomes brasilienses.

A primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, a advogada Vera Carla Silveira com os filhos Eustáquio, Ricardo e Frank, os empresários Raphael Matias, Leandro Vaz e Patrícia Justino Vaz marcaram presença, assim como Kelly Piquet, namorada do piloto holandês Max Verstappen, vencedor da prova.

MISSA

Marcada para esta quinta-feira, dia 9, às 20h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, a missa de sétimo dia do ex-presidente da OAB-Brasil, Reginaldo Oscar de Castro. A viúva Fátima de Castro estará presente.

IMPREVISTO…

Na capital da França para brindar o seu aniversário no próximo dia 12, a jornalista Bertha Pellegrino, acompanhada da filha, a advogada Carolina Pellegrino, teve um dissabor ao desembarcar no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…EM PARIS

Passageiras da Business Class da Air France, elas tiveram as malas extraviadas durante o trajeto. Mãe e filha fizeram conexão em Guarulhos, por onde chegaram pelas asas da Gol Linhas Aéreas. Até agora nenhum sinal das malas.

NETWORK

Contagem regressiva para a Brasil Global Summit Brasília, dia 30, sendo a 1ª edição do Brasil Global Summit, evento que reúne inovação e tecnologia com líderes das maiores empresas do mundo. Será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GINGADO…

Três escolas de Ceilândia foram escolhidas para fazer parte do projeto “Tardezinha do Samba vai à Escola”. Projeto idealizado pelo cantor e ativista cultural Marcelo Café, que está acontecendo ao longo

deste mês de novembro.

…NA ESCOLA

São oficinas ligadas à cultura africana e afro-brasileira, como moda, com Fernando Lackman, dança afro com Lady Bi e dança charme com Petrônio Paixão. O projeto conta com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: Marcelo Chaves e Arquivo Pessoal