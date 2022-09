Finalista de prêmio, ministra Cristina Peduzzi está entre os destaques da coluna

A ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Cristina Peduzzi é finalista no Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial no segmento Liderança Exponencial. Essa categoria reconhece líderes com atitudes empreendedoras dentro das instituições e enfatiza a atuação da magistrada à frente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) durante a pandemia da covid-19.

Ela concorre no segmento Conselhos e Tribunais Superiores ao lado do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, e do conselheiro Moacyr Rey Filho, do Conselho Nacional do Ministério Público. Maria Cristina Peduzzi assumiu a presidência do TST e do CSJT em fevereiro de 2020 e liderou, até o início de 2022, a Justiça do Trabalho em um momento bastante desafiador pela pandemia.

“Embora difícil, o biênio revelou-se proveitoso. As adversidades foram muitas, porém com elas vieram oportunidades de descobrir novos caminhos para cumprir nossa missão institucional. A Justiça do Trabalho, em todos os níveis, mostrou resiliência e tranquilidade para encontrar soluções e superar obstáculos que se apresentaram”, destacou a magistrada. A premiação ocorrerá em 25 de outubro.

O MELHOR…

O Pontão do Lago Sul retorna com a 4ª edição da competição Petisqueiros, que define o melhor petisco do festival de 2022, agora acompanhado de uma variada programação musical. O complexo convidou suas operações para criar receitas especiais para embalar o happy hour. São dez receitas com a temática: “entre amigos, petiscos para compartilhar”.

…PETISCO

Todos disputarão o título de melhor petisco. O ganhador será definido em processo composto por duas etapas: pelo voto de um júri e pelo voto popular. O júri variado, composto por personalidades de Brasília, influenciadores e jornalistas, entre eles o titular da coluna, votará em três categorias: criatividade,

sabor e apresentação. O resultado sairá no dia 7/10.

DELICADEZA

A Embaixada do Reino Unido em Brasília está de parabéns pela maneira com a qual recebeu o público que foi até o local para assinar o livro de condolências pelo falecimento da rainha Elizabeth II. Após assinar o livro em uma mesa delicadamente arrumada com uma foto da monarca, eram servidos água, sucos naturais e o típico chá inglês.

ELA MERECE

Homenagem mais que especial. A pioneira Olga Carvalho ganhou uma homenagem merecida no último fim de semana. Um dos empreendimentos da Construtora HC, pertencente à sua família, lançou um edifício de luxo no Setor Noroeste que ganhará o nome de Residencial Olga Carvalho. Dona Olga ficou emocionada com a iniciativa e com o carinho recebido na ocasião. Na foto, a homenageada entre o filho Sebastião Carvalho e a neta Cecília.

RESPEITO

Decepcionante ver como colegas jornalistas que estavam fazendo o seu trabalho em frente à Embaixada do Brasil em Londres foram tratados por brasileiros que por lá estavam, não respeitando o luto pelo falecimento da rainha e com os ânimos exaltados por conta das eleições. Os jornalistas que estão no exercício de suas funções merecem respeito.

EMOÇÕES

As vendas para o show do rei Roberto Carlos abrem nesta terça-feira (20). O músico faz única apresentação em 19 de novembro, na Arena BRB Nilson Nelson às 20h30. A última vez que Roberto se apresentou em Brasília foi há quatro anos. O público pode esperar um show romântico. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou aplicativo Eventim.

DOSE DUPLA

A tarde será especial hoje no restaurante Trattoria da Rosario, no Lago Sul. Cláudia Tolentino e Simone Novaes ganham das amigas um almoço especial por ocasião de seus respectivos aniversários. O chef Rosario Tessier irá comandar as caçarolas preparando delícias típicas da Itália exclusivamente para a comemoração, que promete movimentar o local com a presença de nomes do circuito social.

AULÕES

Os concurseiros que decidiram realizar a prova para o Detran/DF poderão contar com uma ajuda extra. Quatro professores decidiram realizar aulas gratuitas para o certame, hoje e amanhã. O professor Deodato Neto, um dos autores da iniciativa, explica que as aulas serão voltadas para todos. Os encontros serão ministrados na Cuca Concursos, na 514 Sul.

NOITE…

A festa mais badalada da cidade está de volta, após um hiato de três anos. A Surreal 2022 acontece neste sábado, dia 24, na Torre Digital de Brasília e promete uma experiência imersiva inédita para o público. São 12 horas de line-up, mais de 20 ambientes e cenografia exclusiva. Tudo ao longo dos 13 andares do monumento Flor do Cerrado, de Oscar Niemeyer.

…SURREAL

O Festival Surreal é idealizado pelo Grupo R2 e está na sua 5ª edição, mas pela primeira vez terá experiências interativas dentro da torre. Na gastronomia, renomados chefs como Júnior Marinho, finalista do programa Mestre do Sabor, da Globo. O chef mineiro Mário Portella, um dos maiores entendedores de charcutaria do Brasil, também estará presente.

