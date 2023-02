Fevereiro Laranja, b’day na Europa e almoço de boas-vindas entre os destaques da coluna

FEVEREIRO…

Nesse dia primeiro de fevereiro, a coluna adota a cor laranja ao longo dos dias em apoio ao Fevereiro Laranja. O segundo mês do ano é dedicado à campanha que tem como objetivo principal conscientizar os brasileiros sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. Causa extremamente nobre e que merece todo o nosso apoio e respeito.

…LARANJA

Atualmente, a doença ocupa a nona posição nos tipos de câncer mais comuns em homens no país. As mulheres estão na posição 11ª. Os dados do Instituto Nacional de Câncer (InCA) apontam que, para cada ano do triênio 2020-2022, serão diagnosticados no Brasil mais de 10 mil casos novos de leucemia, sendo que 5.920 em homens e 4.890 em mulheres.

PIRIPIPI

Um dos pontos altos da cerimônia de renovação de votos dos sete anos de casamento do estilista brasiliense Fernando Peixoto com o empresário Patrick Noronha, no próximo sábado (4), será a atração. A cantora Gretchen aterrissa em Brasília especialmente para a festa e promete colocar todos para dançar ao som de seus célebres sucessos. A noite black-tie será realizada no Maastik Eventos.

ALMOÇO DE BOAS-VINDAS

O casal de empresários Flavinho de Souza e Lorena Furtado abriu a casa da família, ontem, no Lago Sul, para um almoço em homenagem ao senador eleito pelo estado do Acre, Alan Rick. Cerca de 100 convidados marcaram presença na tarde, que contou com um discurso bastante aplaudido do homenageado, que é jornalista por formação e já cumpriu mandato como deputado.

Flavinho de Souza e Lorena Furtado com Michele e o senador Alan Rick

A surpresa do encontro, que contou com a presença de políticos como o senador Rogério Marinho, candidato à presidência do Senado, foi a apresentação no fim da tarde do cantor Digão, integrante da banda Raimundos. Adorador da boa gastronomia, Alan Rick fez questão de trazer do Acre as carnes servidas na ocasião. O almoço também contou com delícias do Zaytona Buffet.

BRASIL E FRANÇA

Pelo 2º ano consecutivo, o evento Encontros à Francesa, organizado pela Atout France – Agência oficial de desenvolvimento turístico da França – adotará o formato digital em sua 6ª edição. Entre os dias 14 e 16 deste mês, haverá a oportunidade de negócios entre fornecedores franceses e brasileiros.

POSSE NO IPHAN

Foi prestigiada ontem, no Itamaraty, a posse do Leandro Grass como presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. As ministras Margareth Menezes, da Cultura, e Marina Silva, do Meio Ambiente, estiveram presentes. Na ocasião, houve a apresentação do Maracatu Mulher.

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal