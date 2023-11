Festa no Park Way, saúde, adrenalina e processo entre os destaques da coluna

SAÚDE

O livro SUS: conquista do povo brasileiro – narrativa de um sujeito em ação, do ex-ministro da Saúde Saraiva Felipe, será lançado amanhã em Brasília. A publicação tem origem na tese de doutorado do professor e ex-ministro, defendida na Universidade de Brasília (UnB) no final de 2021.

ADRENALINA

Atletas brasilienses já estão com tudo pronto para a edição especial de 10 anos da 21K Noronha, que acontece no próximo sábado, na ilha pernambucana. Para celebrar a data, a edição 2023 da meia maratona será especial para os 600 atletas vindos de várias cidades do Brasil e do exterior.

SUCESSO

O Taguatinga Shopping completa 23 anos com um crescimento de 15% e 19 novas operações no seu mix de lojas. Neste ano, o centro de compras se consolidou, mais uma vez, como o mais lembrado do Distrito Federal, somando 14 premiações pelo Top Of Mind, promovido pelo Jornal de Brasília.

PROCESSO

Expedita Ferreira Nunes, a única filha do cangaceiro Lampião com Maria Bonita, está processando o professor, jurista e escritor Tiago Pavinatto por termos utilizados no livro Da Silva: a grande fake news da esquerda. A filha de Lampião pede na justiça uma indenização de cerca de R$ 245 mil.

COM…

A troca dos voos que ligam Brasília ao Rio do Aeroporto Santos Dumont para o Aeroporto Internacional do Galeão, iniciativa do governo para desafogar o Santos Dumont e movimentar o Galeão, está levando ao aumento da procura por transfer em carros blindados.

…SEGURANÇA

Com medo de balas perdidas e dos constantes enfrentamentos de policiais com criminosos nas imediações, há quem prefira a segurança de se fazer o trajeto em carros blindados, mesmo pagando valores bem mais superiores do que os dos serviços oferecidos pelo Uber e táxis.

LUZES

O brasiliense está na expectativa para a decoração de Natal deste ano na capital. Pontos turísticos como Esplanada e Torre de TV, todos os anos ganham um toque especial, assim como os shoppings da cidade, que a cada ano que passa investem mais nas iluminações decorativas externas.

CARIDADE

A última edição do ano da Mercato Feira de Antiguidades e Design, do Gilberto Salomão, acontece em clima de Natal nos próximos sábado (25) e domingo (26). Na ocasião, a renda das vendas será revertida para a instituição Arca, que cuida de idosos que vivem em situação de vulnerabilidade.

Foto: César Rebouças