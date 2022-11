Festa no Lago Sul, Top of Mind e gratidão sempre entre as notícias do dia

TOP…

Após uma pausa motivada pela pandemia, o Top of Mind promovido pelo Jornal de Brasília, onde as marcas mais lembradas do DF são reconhecidas, retorna com força total na edição deste ano. Cerca de 23 empresas da capital serão premiadas no evento que está marcado para o próximo dia 23, no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB.

…2022

O evento também será especial por um motivo. Na ocasião, serão brindados os 50 anos do Jornal de Brasília. O tradicional veículo de comunicação do Distrito Federal completa meio século no dia 10 de dezembro. Para festejar, ganhará um brinde na noite que contará com uma grande atração, nome conhecido no cenário nacional, que fará um aguardado show.

NUTRIÇÃO

De 17 a 19 deste mês, Brasília receberá o maior congresso de nutrição que a capital já viu. O Nutrição Brasil, organizado pela Science Play, contará com uma experiência única com palestras, além de uma feira de exposição com diversas marcas voltadas para a busca pela qualidade de vida. As inscrições estão abertas e o público poderá participar gratuitamente do evento, na LBV.

GRATIDÃO…

A campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem, responsável pelas ações filantrópicas do JBr, já começou ganhando o apoio de leitores e de muitos amigos, como o advogado paulistano residente em Brasília Rodrigo Bonametti, que está doando mais de 50 cestas básicas para a nossa ação solidária de fim de ano.

…SEMPRE

Outro amigo do Jornal de Brasília, que sempre apoia as ações solidárias promovidas pela empresa, o conceituado chef patissier Gracco Magalhães está doando 50 panetones da marca Bauducco para a nossa campanha solidária de Natal. O nosso muito obrigado aos amigos, leitores e apoiadores que estão colaborando com a causa.

CONFRARIA

A Fazenda Churrascada Brasília oferecerá a primeira edição da Confraria 481 na capital federal. O jantar intimista para 30 pessoas é uma parceria entre o restaurante e a 481 Brand e acontecerá amanhã (16), a partir das 19h30, com a presença de Marcelo Shimbo, diretor e fundador da Prime Cater, que promete interagir com os convidados, explicando sobre os cortes.

Foto: Arquivo Pessoal