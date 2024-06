Festa no Lago Sul, pelo mundo, business e ativista entre os destaques da coluna

A influenciadora digital Flay Leite (foto) movimenta o lago Sul na tarde desta quinta-feira (13). Ela recebe convidados para a comemoração de seu aniversário. A festa com dress code sugerido em light colors promete reunir o circuito social em peso da capital. A aniversariante é esposa do empresário Eduardo Lira, que vem a ser filho do ex-senador e empresário Raimundo Lira.

PELO MUNDO

O Hayek Global College conquistou o 8º lugar no Ranking Universitário Mundial para Inovação. Com sede em Brasília, a faculdade de negócios oferece MBA on-line com alunos e professores de cinco continentes. A instituição concedeu bolsas a dois alunos ucranianos.

TECNOLOGIA

A Fundação Banco do Brasil promove de 18 a 21 uma programação gratuita e aberta ao público na Semana Nacional de Tecnologia Social, que acompanha a 12ª edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

EMBARQUE…

Na primeira rodada de assinatura de cartas de aceite do Programa-piloto de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), os três projetos contemplados representam um acréscimo de 70.222 novos assentos em voos internacionais para o Brasil…

…E…

…que estão programados para ocorrer no país no período de 27 de outubro de 2024 a 29 de março de 2025. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, isso significa um aumento de mais de 3,2 mil assentos por semana. Uma boa notícia para o setor…

…DESEMBARQUE

…que precisava já há algum tempo de um empurrão. Conforme a projeção da Gerência de Inteligência de Dados da Embratur, o impacto na economia brasileira com a chegada de novos visitantes através do incremento de voos será de US$ 25 milhões (R$ 134 milhões).

BUSINESS

Falando em Embratur, o Embratur Lab, laboratório de inovação da empresa, e o Google irão promover hoje o evento Google Meu Negócio: Conecte-se, Envolva-se e Cresça, no Rio de Janeiro. A ação é voltada a pequenos e médios empresários do setor de turismo.

ATIVISTA

A advogada Patrícia Zapponi representará o Brasil na França, em um evento mundial de mulheres que ocorrerá no Hotel Bedford, em Paris, no próximo sábado (15). Encontro sobre boas práticas para o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.

CAÇAROLAS

Nos dias 18 e 19 deste mês, o B Hotel Brasília promove mais uma edição de Chefs no B. Desta vez, o chef Lênin Palhano recebe em sua cozinha o chef Edson Yamashita, que conta com duas estrelas Michelin no seu restaurante RYO, em São Paulo. Cheiro bom no ar.

Foto: Allan Rrod