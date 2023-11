Festa no Lago Sul, merecido e piores posições entre os destaques da coluna

MERECIDO

Falecido recentemente, o ex-presidente da OAB-Brasil, Reginaldo Oscar de Castro, será homenageado postumamente. O presidente da OAB-Brasil, Alberto Simonetti, confirmou que o prédio do Conselho Federal da OAB, em Brasília, receberá o nome de Reginaldo Oscar de Castro.

PIORES…

No quesito mobilidade social, quando se refere à mudança do indivíduo na hierarquia social ao longo do tempo, dividida em três grupos: classe baixa, classe média e classe alta, o Brasil se encontra na 3ª pior posição do ranking no mundo, sendo necessárias 9 gerações para a ascensão.

…POSIÇÕES

O número é alto, uma vez que representa um valor duas vezes maior que a média mundial, de 4,5 gerações. É o que revela um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido, com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre mobilidade social.

NOVINHO…

Após três meses de reformas, que devolveram sua cor e vigor originais, o Ford Galaxie 500, ano 1974, está de volta ao Memorial JK. Último carro do presidente que construiu Brasília, ele passou por uma pintura e reparação completa antes de ser reintegrado à sua tradicional vitrine.

…EM…

O carro ficará exposto na saída dos fundos do museu que reverencia a vida de Juscelino Kubitschek e sua maior obra: o surgimento de uma capital e de um novo Brasil em apenas cinco anos. Membros do 16° Batalhão Logístico do Exército foram os responsáveis pela restauração.

…FOLHA

As chaves foram devolvidas para a neta de JK e presidente do Memorial JK, Anna Christina Kubitschek, pelo general Ricardo Piai Carmona, representante do Exército na solenidade. Coube à diretoria do Memorial condecorar personalidades que tornaram possível a restauração do automóvel.

ALMOÇO-DEBATE

O ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), foi o palestrante do almoço-debate promovido pelo Lide Brasília, na última quinta-feira (9), na residência do economista Fernando Cavalcanti, no Lago Sul. Com o tema Segurança jurídica nas relações trabalhistas, ele fez uma análise das contradições em torno de questões fundamentais relacionadas ao país.

O encontro teve a presença de empresários, dirigentes de entidades patronais e autoridades, como os secretários Agaciel Maia (Relações Institucionais), Cristiano Araújo (Turismo) e Itamar Feitosa (Fazenda); os deputados federais Gilvan Máximo e Paulo Fernando e a deputada distrital Paula Belmonte, autora do projeto de concessão do título de Cidadão Honorário de Brasília para o ministro.

Em sua exposição, Ives Gandra Martins Filho começou questionando aquilo que chamou de pandemia do ativismo judiciário. “O que todo empresário espera? Regras jurídicas claras para saber o que tem de pagar aos empregados. O que eu perguntaria a todos aqui: hoje, na área trabalhista, as regras são claras? E por que não são claras? Porque nós temos uma

pandemia do ativismo judiciário”, disse.

BRILHO

Para abrir as comemorações dos 25 anos da marca homônima e o 14º ano do seu ateliê, a joalheira Vânia Ladeira elaborou o lançamento da coleção Tecelagem, linha que traz uma metáfora entre a técnica do tear. A novidade será apresentada dia 21, com coquetel na joalheria, na 213 Norte.

TEATRO

Até o dia 19 tem Festival Dulcina de Teatro. Uma exposição em homenagem ao dramaturgo Alexandre Ribondi está no Espaço Cultural Renato Russo. E na quarta-feira (15), tem apresentação gratuita da peça Tela Plana, com a cia de teatro Os Melhores do Mundo, no Sesc Ceilândia.

Fotos: Allan Rrod e Arquivo Pessoal