Festa no Lago Sul, Dezembro Vermelho e preparativos para a posse na coluna de hoje

VERMELHO

No decorrer deste mês a coluna terá a cor vermelha como destaque em apoio ao Dezembro Vermelho, que é uma campanha de conscientização para o tratamento precoce da AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis. O mês de dezembro foi escolhido pelo Ministério da Saúde em razão do Dia Mundial de Combate à AIDS, que é celebrado hoje.

EXPECTATIVA

A futura primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, que é socióloga por formação, ao que tudo indica promete ser uma das primeiras-damas mais atuantes do Brasil. Defensora de causas nobres como a da mulher, da igualdade racial e de tantas outras, ele deve fazer a diferença. A expectativa para a vinda dela de vez para Brasília ao lado do presidente Lula é grande.

ANFITRIÃ

Muito querida no circuito São Paulo – Brasília, a empresária Sonia Sahão comemora no dia 15, a chegada de mais um aniversário com uma missa de ação de graças seguida de almoço no Iate Clube de Santos, no bairro de Higienópolis, na capital paulista. Soninha, como é carinhosamente chamada pelos amigos, receberá convidados de várias partes do país na tarde festiva.

LEITURA

O poeta brasiliense nascido em Cuiabá, Nicolas Behr, mais conhecido pela sua participação na chamada “geração mimeógrafo” nos anos 1970 e por ter Brasília como sua temática principal, lançou ontem no Bar Beirute, o seu mais recente livro: O Itinerário do Curativo. Editada pela Reformatório, de São Paulo, a obra traz vários descaminhos poéticos.

PREPARATIVOS

A posse presidencial, marcada para o dia 1º de janeiro, está sendo uma das mais concorridas dos últimos anos. Em especial pelas delegações estrangeiras. A Embaixada dos Estados Unidos reservou quase 100 apartamentos em um hotel estrelado de Brasília para a data. Outros países também devem enviar um número considerável de representantes.

OLHO NO PODER

Coisas de Brasília. Com a mudança do presidente da República, que deve ocorrer exatamente daqui há um mês, quem até há pouco tempo era defensor ferrenho do governo atual, aos poucos já começa a direcionar as suas atenções para o novo governo. Em especial alguns empresários e advogados lobistas da cidade. Tem até quem jure que sempre foi do PT. Pois é…

VIRADA

Casal de advogados Raul e Ana Paula Lycurgo abre a residência da família, no Setor de Mansões Dom Bosco, para uma virada de ano com a presença dos familiares e dos amigos mais próximos. A noite promete ser bastante concorrida com a presença de um DJ animando o réveillon e a bateria de uma escola de samba para brindar a entrada do novo ano.

EDUCAÇÃO

No sábado (3), será realizada a II Edição da Escola Anual de Ciências da Aprendizagem com a apresentação do professor Mitchell Nathan, da Universidade Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. O evento gratuito contará com tradução simultânea, mediante inscrição, organizado pelo capítulo oficial brasileiro da Associação Internacional de Ciências da Aprendizagem.

Foto: César Rebouças