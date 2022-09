Festa no Lago Sul, bênção para Brasília e Rock in Rio entre os destaques de hoje

O antiquário e galerista brasiliense Antônio Aversa comemorou rodeado de amigos e familiares a chegada de seu 21º aniversário. Apesar da pouca idade, Antônio é referência em Brasília quando os assuntos são arte, mobiliário assinado por artistas e antiguidades. E foi nesse clima que ele brindou a sua nova idade na Vinalla Vinhos, no Lago Sul.

Danielle Athayde e Gilberto Salomão com Paulino Aversa e Andrea Couto, os pais do aniversariante

O evento, bem ao lado da Mercato Galeria, da qual é um dos sócios, contou com a presença de cerca de 30 convidados, entre empresários, jornalistas, diplomatas e amantes das artes. Coube à chef Mayara César preparar as delícias servidas na noite, acompanhadas por doses generosas de vinhos argentinos e chilenos, uísque, além de champanhe.

Embaixadora da Sérvia, Jelena Blazevic

“Foi um momento muito especial poder comemorar os meus 21 anos ao lado das pessoas que eu amo tanto e que têm acompanhado a minha caminhada desde o início. Foi uma noite muito gostosa para agradecer pelos anos que se passaram e para pedir o melhor para este que se inicia, e que com certeza será muito abençoado e feliz”, disse o aniversariante.

Chef Mayara César, Lourenço e Rosália Peixoto

Antônio Aversa logo após os parabéns

Felipe Barros, Gustavo Diniz, Amador Outerelo, Carlo Raffaelli e Antonio Talavera entre os convidados do evento

Apresentador Antônio de Castro

BÊNÇÃO…

A primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, foi recebida ontem no Vaticano pelo Papa Francisco. Mayara está na Itália, onde acompanhou o arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, que se tornou cardeal no consistório do Papa Francisco para a criação de 20 novos cardeais. Outro brasileiro também se tornou cardeal, o arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner.

…PARA BRASÍLIA

No encontro que teve com o Papa Francisco, ontem, Mayara pediu uma bênção especial para Brasília e aproveitou para fazer uma oração. “Na audiência que tive com o santo padre, entre outros assuntos, fiz um convite especial. Para quando ele tiver oportunidade, vir visitar o Brasil e passar pelo Distrito Federal”, disse a primeira-dama.

SÉTIMA ARTE

Contagem regressiva para a 8ª edição do BIFF- Brasília International Film Festival entre os dias 23 a 30 de setembro. Uma maratona com exibição de filmes de diferentes países como Estados Unidos, Rússia, Japão, China, Grécia , Eslovênia e Brasil, entre outros. Além de filmes, o festival realizará debates com artistas, diretores e produtores convidados.

BEM-ESTAR

O maior evento de saúde, qualidade de vida e longevidade do Brasil estará em Brasília este mês na Arena do Pátio Brasil. Trata-se da 26º BCFW – Brasília Capital Fitness e Wellness, que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18. Os encontros estão previstos para acontecer no varandão externo do shopping Pátio Brasil e prometem reunir muitos adeptos da capital.

ROCK IN RIO

A TIM instalou 35 antenas de vários formatos no Parque Olímpico para a primeira edição do Rock in Rio Brasil depois do lançamento do 5G. A rede estava voando no evento teste do festival, que reuniu mais de 30 mil convidados. Quem experimentou conseguiu postar fotos sem interferências. A operadora também inaugurou um espaço privado no local com três andares e comodidades.

BALADA MISTA

O DJ Calixto comemora no próximo dia 5 de setembro seu aniversário de 30 anos. A festa para cerca de 500 convidados promete agitar Brasília. A Farra do Calixto terá vários shows. O cantor Tony Sales promete agitar a festa. O DJ Jiraya Uai e Luan Pereira também prometem não deixar ninguém parado. Alguns artistas e influenciadores digitais confirmaram presença no evento.

Fotos: Wey Alves