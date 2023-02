Festa em Paris, olhar libanês e corre-corre de carnaval na coluna do dia

OLHAR LIBANÊS

O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, e a embaixadora do Líbano, Carla Jazzar, serão os anfitriões do próximo dia 14. Eles recebem convidados para a abertura da mostra Beirute: o Caminho dos Olhares, no Salão Negro do Congresso Nacional.

HERDEIROS

Quem circulou por esses dias na Arena Mané Garrincha foi o filho do jogador Roberto Dinamite, Rodrigo. Ele veio acompanhar o jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu. No último domingo, o estádio recebeu a visita da filha de Garrincha, Maria Cecília, e no último dia 27, as duas filhas do saudoso rei Pelé, Kely e Flávia Nascimento.

CORRE-CORRE…

O relações públicas carioca Gustavo Arona terá o fim de semana agitado. É que está nas mãos dele o compromisso de levar para o Baile da Vogue celebridades pela marca de relógios Bulova, patrocinadora do evento. A 18ª edição do famoso baile acontece nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.

…DE CARNAVAL

Com o tema Sonho de uma Noite de Verão o evento ocupa pelo 3º ano consecutivo os salões do Copacabana Palace. Cada convidado confirmado ganhou um modelo exclusivo da marca. Gustavo também é responsável pelo mailing list da famosa feijoada do hotel Rio Othon Palace, no sábado de carnaval.

ANFITRIÃO

De casa nova, o antiquário e galerista Antonio da Rosa Aversa programou dois jantares nos dias 9 e 10 de março para inaugurar o seu novo apartamento, na Asa Sul, com assinatura do arquiteto paulistano Gabriel Fernandes. Entre os destaques do apê estão obras de Di Cavalcanti, Jorge Guinle Filho e Burle Marx.

Presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana, e o empresário Paulo Octávio em mais um encontro do Lide Brasília

DEZ

Para o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, que tem recebido elogios pelo trabalho eficaz que vem exercendo à frente da corporação. Em especial após os atos de vandalismo ocorridos na Praça dos Três Poderes.

ZERO

Para o governador de Roraima, Antonio Denarium, que na crise enfrentada pelos índios yanomamis saiu em defesa dos garimpeiros, negando que as imagens de crianças e adultos desnutridos retratem a situação na região.

PALAVRAS DE…

A União Brasileira de Compositores e o Superior Tribunal de Justiça promoveram o lançamento do livro O autor existe: o direito autoral aplicado pelo STJ nos 80 anos da UBC. O evento integra o calendário de celebrações dos 80 anos da UBC. A renda das vendas será doada ao Instituto Zeca Pagodinho.

…QUEM SABE

Com organização e coordenação por conta de Sydney Sanches e Karina Callai e a participação dos ministros João Otávio de Noronha, Aldir Passarinho Junior e Sidnei Beneti, a obra reúne mais de dez artigos de algumas das maiores autoridades brasileiras no campo dos direitos autorais.

Fotos Arquivo Pessoal