Festa em família, viagem oficial e cheiro bom entre as notícias do dia

VIAGEM OFICIAL

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se preparam para fazer a primeira viagem internacional de ambos à frente de suas respectivas pastas. Os dois estarão presentes no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na próxima semana. O Brasil está sendo um dos países mais aguardados.

CIRANDA…

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, em parceria com a Casa de Cultura Telar, realiza até o mês de maio deste ano, o Projeto Ciranda Cultural, com uma variedade de oficinas totalmente gratuitas de capoeira, maculelê, danças, percussão, contação de histórias e artesanato, para crianças, jovens e adultos, com idades entre 6 e 60 anos.

…CULTURAL

As aulas já estão com as inscrições abertas e serão ministradas no Plano Piloto, Taguatinga, Sobradinho I e II, Estrutural, Planaltina e Ceilândia, com o objetivo de promover a cultura popular, conhecimentos e técnicas que estimulem a valorização e a diversidade cultural. As inscrições poderão ser feitas nos lugares onde serão realizados os cursos.

ITALIANÍSSIMO

Os empresários Lilian e Fernando Marques movimentam a Casa Vincenzo, espaço especializado em objetos de Murano e cristal, na QI 9 do Lago Sul, no sábado (14), com uma apresentação gastronômica especial. Na ocasião, os famosos molhos italianos embalados pelo laboratório artesanal da Cucina e Sapore serão os destaques do encontro.

NOTAS FISCAIS

A Secretaria de Fazenda do DF (Sefaz) decidiu alterar a plataforma de emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica (NFS-e) recentemente. Utilizada já nos demais estados da Federação, a mudança veio com o propósito de facilitar a atividade de prestação de contas dos contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

PRESIDENTE

O ex-deputado distrital e ex-candidato ao GDF, Leandro Grass, assumiu a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Especializado em Sociologia e Gestão Cultural, Leandro promete um olhar mais atento e cuidadoso para o segmento. Grass esteve presente no Palácio do Planalto vistoriando o local após os ataques sofridos no último domingo.

ANFITRIÃO

Advogado e colecionador de arte, Amador Outerelo promove, no dia 27, mais um de seus jantares de lugares marcados. Entre os convidados confirmados na noite que será realizada na cobertura de Amador no Sudoeste estão o deputado federal Átila Lins e a esposa Rita, o galerista e antiquário Antônio Aversa, e o casal de empresários Fábio e Soraia Debs, entre outros nomes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CHEIRO BOM

O empresária da gastronomia Gil Guimarães recebeu ontem, na Baco Pizzaria, integrantes da imprensa local e influenciadores digitais para lançar o seu festival de verão Baco Pizza Romana Festival. Durante os meses de janeiro e fevereiro um dos melhores rodízios de pizza de Brasília estará disponível para o público. Entre elas uma receita especial de Gil.

Foto: César Rebouças