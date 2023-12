Festa de Natal, visita afetiva e os melhores do Brasil entre os destaques da coluna

Como faz tradicionalmente no mês de dezembro, a empresária Melissa Gontijo recebe convidados ao lado do marido Carlos Gurgulino, na residência do casal no Lago Sul, no dia 15, para uma noite especial em celebração à chegada do Natal.

Na noite com dress code sugerido nas cores vermelho e/ou branco, os convidados poderão apreciar a decoração natalina da propriedade, que figura entre as mais bonitas e criativas ornamentações temáticas de fim de ano da capital federal.

Após o sucesso do espaço no ParkShopping, a grife brasiliense Dexxco lança seu segundo ponto na capital, no Lago Sul, com coquetel para convidados, amanhã (8). A marca tem como sócios os empresários Alexander e Luciara Marinho.

O artista plástico Paulino Aversa realiza uma visita guiada com cerca de 40 alunos da Escola Parque da 308 Sul, em sua exposição “Mudernage Popular- Pinturas e Objetos”, no Espaço Oscar Niemeyer, amanhã, dia 8, na parte da manhã.

Mais do que apresentar os seus trabalhos, Paulino faz uma volta no tempo em que foi aluno dessa instituição icônica da capital, fundada em 1960, onde o artista depois foi professor por oito anos. A exposição tem a curadoria de Danielle Athayde.

O Ranking dos Políticos, plataforma que analisa e avalia senadores e deputados federais, identificou quais são os melhores parlamentares do Brasil, segundo os dados do próprio levantamento. A pontuação atribuída aos políticos é determinada…

…estritamente com base em sua atuação, com critérios definidos que incluem antidesperdício, anticorrupção e antiprivilégios. Isso inclui dados sobre presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e…

…principalmente, as votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso. Os primeiros lugares ficaram com o senador Efraim Filho e com a deputada federal Adriana Ventura, que tiveram as maiores pontuações.

