Festa da Dolce & Gabbana, praia do Cerrado e anúncio entre os destaques da coluna

Radicado em Milão, na Itália, onde mora e trabalha com o companheiro, o empresário e estilista italiano Domenico Dolce, um dos donos da cobiçada grife italiana Dolce & Gabbana, o brasiliense Guilherme Siqueira aterrissou no Brasil para uma série de compromissos profissionais e pessoais.

O relações públicas, que desenvolve um talentoso e aplaudido trabalho junto a celebridades internacionais, passou por Brasília, onde encontrou com familiares e amigos, além de conferir de perto as obras de sua casa brasiliense, localizada na Península dos Ministros, no Lago Sul.

De Brasília, Guilherme seguiu para o Rio de Janeiro, onde marcou presença como convidado da festa de aniversário da apresentadora Angélica. A comemoração foi orquestrada pelo marido da aniversariante, o também apresentador Luciano Huck. O casal é grande amigo de Siqueira.

Ainda na movimentada agenda de Guilherme, que no Brasil é queridinho de nomes famosos do cenário nacional como Luciana Gimenez, Adriane Galisteu, Ana Maria Braga e Grazi Massafera, entre outros igualmente conhecidos, São Paulo também esteve no roteiro do RP.

Na capital paulista, Guilherme Siqueira se fez presente na concorrida festa de fim de ano da Dolce & Gabbana, da qual é RP global, que movimentou o shopping JK Iguatemi. Na ocasião, também estavam presentes vários nomes dos circuitos social e empresarial de Brasília. Todos se divertiram muito.

Intitulada de “DG Loves Brazil”, o evento foi embalado pelo show de ninguém menos que a musa baiana Ivete Sangalo. Já no comando das pick ups estavam os DJs Zé Pedro e Deekapz, que fizeram a pista de dança ferver até altas horas da madrugada, em clima de muita animação.

O Bali Park, complexo aquático da Região Centro-Oeste que possui a maior praia artificial da América do Sul, está completando um ano de atividades anunciando novas atrações como parte do seu plano de expansão. Em dezembro tem início as obras do Bali Baby, a nova atração infantil do parque.

O Bali Baby faz parte da segunda etapa de obras de expansão do complexo e recebeu o investimento de R$ 4 milhões do Grupo Bali. Previsto para inaugurar no primeiro semestre de 2024, o novo playground lúdico em águas rasas terá área total de 1.100 m², sendo projetado especialmente para crianças pequenas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palacios, participam de coletiva de imprensa para divulgação dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2022, na próxima terça-feira, dia 5, na sede do Ministério da Educação, na Esplanada.

Fotos: Leca Novo e Arquivo Pessoal