Férias, desfile, crescimento e seminário entre os destaques da coluna

FÉRIAS

O advogado Estenio Campelo e a mulher Ana Cristina Mendes seguem no início do próximo mês para o Ceará. O casal viaja na companhia dos filhos e aproveita para tirar alguns dias de descanso no apartamento que possui no exclusivo condomínio Mandara Kauai, em Porto das Dunas, na capital cearense.

B’DAY

Um dos principais e mais queridos profissionais da beleza do Distrito Federal, o hair stylist Ivan David comemora nesta quinta-feira (23), a chegada de mais um aniversário. Ele celebra a data fazendo o que mais gosta: se atualizando em sua área de atuação. Ivan dará um rasante por São Paulo para um curso.

DESFILE

Falando em beleza, o maquiador Ricardo Maia irá movimentar a Praça dos Três Poderes com um desfile de cabelo e make no dia 28. Maia vai contar com parceiros de longa data como o cerimonialista Marcelo Pimenta, na realização do evento, para cerca de 200 convidados, que serão recepcionados na Casa de Chá.

CRESCIMENTO

A empresária brasiliense Bruna Vasconi, CEO fundadora da rede de franquias Peça Rara Brechó, comemorou a chegada de Deborah Secco como sócia da marca. O grupo trabalha com os conceitos de sustentabilidade, consumo consciente e economia circular em suas 45 lojas espalhadas pelo Brasil.

JANETE…

A empresária Janete Vaz, sócia fundadora do Grupo Sabin, representou o Brasil, por videoconferência, no Fórum Business BRICS 2022. A abertura do evento foi realizada pelos cinco presidentes dos países que compõem o BRICS. Ela participou de um painel a convite do CNI para representar os empresários.

…EM FÓRUM…

Janete esteve junto com o embaixador do Brasil na China, Paulo Estivallet de Mesquita, e debateu sugestões para cooperação em saúde. “O BRICS demonstra um alto grau de relevância e de união de esforços da comunidade internacional na busca por cooperação para construir relações sinérgicas”, disse.

…DOS BRICS

Janete Vaz, que é uma empresária respeitada no país, destacou no encontro a importância da cooperação. “Como estamos todos interconectados, só conseguiremos promover a economia, a saúde e a melhoria da qualidade de vida da população se buscarmos a cooperação entre os países”, enfatizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SEMINÁRIO

O TJDFT realizou ontem, o seminário Tutela jurídica da população em situação de rua. O encontro contou com palestras da coordenadora do Centro de Inteligência da Justiça do DF, juíza Luciana Sorrentino e do titular da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF, juiz Paulo Afonso Cavichioli, entre outros.

Foto: Allan Rrod