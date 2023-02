Feijoada de pré-carnaval reúne convidados no Rubaiyat Brasília

Grupo de brasilienses que está na contagem regressiva para o carnaval do Rio de Janeiro, com programação organizada nos mínimos detalhes pelo cerimonialista Tiago Correia, se reuniu na cidade para uma feijoada carnavalesca no Rubaiyat Brasília. Na ocasião, todos ficaram sabendo detalhes dos roteiros e compromissos que serão feitos nos dias de folia, entre bailes, camarotes e até passeio em um veleiro de um conhecido esportista brasileiro, que está cedendo a embarcação.

Empresárias Cristina Lisboa e Marneide Matos com a promotora de Justiça Denise Pacheco e a advogada Sônia Gontijo

Tabelião Frederico Padre, colecionador de arte Amador Outerelo e os advogados Manuella Peixoto e Wesley Lacerda

Tabelião Frederico Padre, engenheiro Wellington Marques, cerimonialista Tiago Correia e o empresário Thiago de Paula

Fotos: Marcelo Chaves