Fecomércio-DF recebe convidados para jantar de celebração em Brasília

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire (foto), será o anfitrião da próxima quarta-feira (14). Junto com a diretoria da federação, ele recebe para um jantar de confraternização com a presença dos diretores e conselheiros do SESC/SENAC. O objetivo do evento é compartilhar com os parceiros, amigos e colaboradores as conquistas do Sistema Comércio neste ano que termina.

Foto: Arquivo Pessoal