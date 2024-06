Ex-governador Cristovam Buarque lança livro em Recife

O ex-governador e ex-senador Cristovam Buarque (foto) lançou o seu livro Conversa com Edmar Bacha em Recife, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. A obra é a quarta de uma série de conversas de Buarque com o economista, pai do Plano Real.

NOVO…

Aberto na semana passada na capital, no Setor de Clubes Esportivos Sul e às margens do Lago Paranoá, o novo Fogo de Chão em Brasília tem caído no gosto do brasiliense pela qualidade do cardápio oferecido, pela vista panorâmica e principalmente pelo aconchego do local próximo ao Cota Mil.

…POINT

No último sábado, lá estavam almoçando no restaurante, o casal de empresários Bob e Lilian Lima, a advogada Carol Mendes, os empresários Flavinho de Souza, Tetê Valença, José Paulo Afonso de Sousa, Benedito Oliveira e Helder Zebral, além da advogada brasiliense Juliana Sabino.

FESTA NACIONAL

A Embaixada de Portugal recebe convidados na noite desta segunda-feira, para celebrar em grande estilo a data nacional do país. Na ocasião, também serão celebrados os 500 anos de Luís Vaz de Camões considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona.

DOAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) fez a doação de 7.375 livros para a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF). As obras doadas são jurídicas e faziam parte dos mini acervos instalados nos fóruns do Tribunal.

NOVOS TEMPOS

Notícia que promete movimentar e marcar mudanças no mercado de vendas no Brasil. A Mercado Livre fez um investimento de cerca de R$ 23 bilhões para incrementar e trazer melhorias para a sua logística. Tudo com o uso de robôs que trabalham sem parar separando até 100 mil compras por dia.

DESAFIO

O deputado federal Acácio Favacho assumiu este mês, a presidência da importante Frente Parlamentar Mista da Transparência, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. O político terá ao seu lado no desafio, João Carlos Silva, auxiliando nos trabalhos.

SORRISO

Dirce Nascimento recebe convidados dia 19, para apresentar a ampliação e modernização de sua clínica odontológica especializada em estética do sorriso. Localizada no Brasília Shopping, o espaço, que existe há mais de 15 anos, é formado por uma equipe de cinco odontólogos.

NOVA OBRA

O ex-ministro do Meio Ambiente, da Amazônia e da Fazenda, e ex-embaixador junto à ONU, em Genebra, e do Brasil em Washington, Rubens Ricupero lança o livro Rubens Ricupero – Memórias, pela Editora Unesp. Será no próximo dia 15, na Sala de Seminários da Japan House, em São Paulo.

INTEGRAÇÃO

O Planetário de Brasília se tornou um espaço de educação e conhecimento com a capacitação em robótica de 16 professores de escolas públicas do DF no Programa Steam Maker. A iniciativa está inovando a educação ao integrar Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

EDUCAÇÃO…

A Associação Cactus, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais do Ceará, Ministério da Cultura e realização do Governo Federal, anuncia este mês a segunda edição do Fórum Executivo da Educação Pública, o FEEP Cult Educ 2024, que será realizada em Fortaleza.

…EM FOCO

Com inscrições gratuitas, secretários de educação, prefeitos, professores, gestores e patrocinadores podem se inscrever pelo site do evento. O tema será Educação Transformadora: Inovação, Cultura, Política Pública e Liderança para o Futuro, com palestras e mesas de debates.

Foto: Arquivo Pessoal