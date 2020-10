Estilista Kenzo Takada, falecido neste domingo, esteve em Brasília há dez anos. Relembre!

PUBLICIDADE

Notícia triste no mundo da moda nesse domingo, a do falecimento do estilista japonês Kenzo Takada, por covid-19, aos 81 anos em Paris. Ele foi criador da marca de roupas e perfumes Kenzo. Em 1993, a empresa foi adquirida pelo poderoso grupo LVMH.

Há exatos dez anos, o estilista aterrissou aqui em Brasília, onde participou de um evento de moda. Na ocasião, Kenzo ganhou um almoço intimista na casa da empresária Márcia Lima, no Lago Sul, no qual o titular da coluna também esteve presente.

Primeiro estilista japonês a fazer sucesso na França, por lá ele desenvolveu a carreira e virou sucesso no mundo. Kenzo faleceu no Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine em Paris. Na foto, Kenzo com Márcia Lima, a designer Carla Amorim e Ângela Hirata.

Foto: Reprodução