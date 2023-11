Escritório de advocacia WMAA comemora 15 anos com jantar no Lago Sul

Uma importante conquista que foi celebrada de maneira especial pelos advogados Walter e Simone Moura em Brasília. O casal recebeu 80 convidados esta semana para um jantar caprichado na Trattoria da Rosario. Na ocasião, foi comemorado os 15 anos do escritório de advocacia WMAA e o ingresso do novo sócio Diego Guedes Silva ao grupo que possui sede no Lago Sul.

No encontro voltado para a equipe, familiares e clientes homenageados, Walter fez um aplaudido discurso contando a trajetória do escritório e a perspectiva de uma referência puramente candanga na advocacia. Nas falas, ele destacou que a advocacia é feita para profissionais corajosos que se doam em busca de melhores resultados, sempre com a missão de ajudar as pessoas.

Fotos: César Rebouças