Escritora Gracia Cantanhede participa de live com a jornalista Charlotte Vilela

A escritora e advogada de Brasília, Gracia Cantanhede, será a convidada especial do projeto “Chá Comigo”, desenvolvido pela jornalista Charlotte Vilela. O encontro semanal, por meio de uma live, reúne convidados da capital das mais diferentes áreas de atuação.

A live no perfil @chavilela no Instagram, será nesta terça-feira, dia 11, às 17h. Para as próximas semanas estão confirmadas as participações da cantora Izabella Rocha, do empresário Alexandre Ferreira e do ativista Christiano Ramos, da ONG Amigos da Vida.

Foto: Felipe Menezes