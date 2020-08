Escritor Gabriel França lança livro de ficção que fala sobre a ansiedade

PUBLICIDADE

Nervosismo, apreensão e preocupação. Em tempos de pandemia e incertezas, todos temos vivido, em algum grau, momentos de ansiedade. Neste contexto, o jovem escritor de Brasília Gabriel Ellan Lobato França, de 23 anos, lança, nesta quarta-feira, dia 12, o livro “Meu nome é Azul”, em formato digital e impresso.

Na obra, um garoto de 17 anos chamado Azul acorda perdido em um imenso nada, coberto de pedras, poeira e areia. Sem saber como chegou até lá, precisará de ajuda para descobrir o caminho de volta para casa. De acordo com o autor, que sofre com transtornos de ansiedade vai se identificar com o personagem.

“Faz muito tempo que eu convivo com ansiedade e a síndrome do pânico. Aprendi muitas coisas durante essas vivências, conheci muita gente na mesma situação e estudei bastante sobre o assunto. A partir disso, reuni minhas experiências e decidi transformá-las em uma linda história”, conta Gabriel sobre o seu novo livro.

