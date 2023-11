Érick Jacquin em Brasília, campanha de Natal e anfitriã na coluna do dia

O Taguatinga Shopping apresentou sua campanha de Natal com uma experiência gourmet comandada pelo renomado chef francês Érick Jacquin. Em uma noite cercada de magia, jornalistas e influenciadores digitais de uma lista seleta foram recebidos para um encontro que contou com recepção e aula show com o chef e por último, um delicioso jantar.

O evento serviu para o empreendimento apresentar sua campanha relativa à data. Após a aula, recheada de humor dada pelo chef famoso também pelo programa Masterchef, da Band, todos seguiram para as mesas delicadamente decoradas com motivos natalinos. Ocasião em que foi degustado o Filet au poivre elaborado no capricho por Jacquin.

ANFITRIÃ

A primeira-dama Mayara Noronha Rocha recebe hoje sua equipe de colaboradores e os parceiros das ações sociais comandadas pela esposa do governador Ibaneis Rocha para uma noite de confraternização. O encontro será no Espaço Casa Volpi, no Setor de Mansões Park Way.

OBRIGADO

O Jornal de Brasília e o JBr do Bem, responsável pelas campanhas sociais do jornal, agradecem ao Atacadão Dia a Dia, que atua com unidades no Distrito Federal, em Goiás, no Tocantins e na Bahia, pelas 100 cestas básicas doadas para a campanha solidária de Natal do Grupo JBr.

PREMIADA

Falando em Atacadão Dia a Dia, a empresa ganhou o prêmio Top Of Mind de melhor rede atacadista do Distrito Federal. O grupo teve destaque como uma das marcas mais lembradas pelos consumidores do Centro-Oeste. A premiação é promovida pelo Jornal de Brasília todos os anos na capital.

VÍRGULA

Brasília é a única cidade do Centro-Oeste a receber o ato número 1 do projeto Brasil sem Ponto Final, que tem em seu escopo o espetáculo de dança Vírgula, assinado pelo dramaturgo e antropólogo Paulo Emílio Azevedo, da Cia Gente. Será nos dias 9 e 10 de dezembro, no Espaço Cultural Renato Russo.

Fotos: Telmo Ximenes