Encontro surpresa, preocupante, pequena pausa e Natal do bem entre os destaques da coluna

Aniversariante da semana que passou, a advogada Carla Lobo ganhou uma noite surpresa, organizada pelas amigas também advogadas Márcia Guimarães e Ana Paula Lycurgo, que abriu a casa da família no Setor de Mansões Dom Basco. Encontro para um pequeno grupo de convidadas ao som de músicas, regado a espumante geladinho e delícias da gastronomia árabe.

PREOCUPANTE

Muito triste constatar que a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos, deixando o público infantil mais vulnerável a doenças que já estavam erradicadas no país, como a poliomielite, que pode deixar sequelas ou causar morte. Para quem tem filho, neto ou sobrinho, o ideal é dar uma atenção especial para o cartão de vacinação dos pequenos.

PEQUENA PAUSA

O empresário, fazendeiro, colecionador de arte e diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, deu uma pausa na movimentada agenda de trabalho e seguiu para a Europa com a esposa Rosália. O casal está fazendo um cruzeiro fluvial pelo interior da França, terminando o roteiro em Paris, onde passará alguns dias devidamente acomodado no Hotel Plaza Athènèe.

UM SÉCULO

Prestes a completar 100 anos em 2023, a expectativa é grande quanto a programação que promete festejar um século do hotel mais icônico do Brasil. O Copacabana Palace, que atualmente pertence ao poderoso conglomerado francês de luxo LVMH, faz aniversário no dia 13 de agosto, mas deve começar a festejar a partir de seu baile de carnaval.

NATAL DO BEM

Mais uma campanha solidária vindo pela frente e comandada pelo JBr do Bem, que é responsável pelas campanhas filantrópicas promovidas pelo Jornal de Brasília. Desta vez, será a campanha solidária de Natal, que terá o apoio de padrinhos, amigos e leitores, visando arrecadar brinquedos novos, cestas básicas e panetones para as comunidades carentes do DF e do Entorno.

IMPORTÂNCIA

A exemplo do Outubro Rosa, o Dezembro Vermelho está chegando. A ação que tem como objetivo chamar a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV e por doenças sexualmente transmissíveis. A campanha é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento ao HIV/Aids e às DSTs.

CHÁ E PALAVRA

Após realizar um evento de grande impacto social com mulheres vitoriosas contra o câncer de mama, dentro do Outubro Rosa da Clínica Perfecta, a apresentadora e produtora de eventos Andreia Arantes vai comemorar o aniversário em grande estilo entre amigas. Nesta quinta, a empresária recebe um grupo de convidadas para um chá da tarde, seguido de jantar no restaurante Marie Cuisine.

SIM NA PRAIA

O fim de semana promete ser movimentado pelos lados de Alagoas com o casamento do casal Diego Pessoa e Tatá Canhedo. O enlace é neste fim de semana em São Miguel dos Milagres. Vários convidados de Brasília seguiram ontem para a região para participar da programação, elaborada com capricho pela mãe da noiva, empresária brasiliense Rosangela Lacerda.

Foto: Arquivo Pessoal